9 комментариев

В субботу «Реал» был разгромлен «Барселоной» 0:3, а игра мадрицев в атаке оставляла желать лучшего.

«Проигрыш «Барселоне» может оставить неприятный привкус во рту, но нужно понимать, в какой момент мы находимся, что значит эта игра», – сказал Дани Карвахаль. – «Я убежден, что в официальных соревнованиях мы обыграем «Барселону».

Испанец добавил, что игра не была односторонней:

«В товарищеском матче у нас были моменты, и мы пять раз попали в штангу. Мы пропустили с пенальти. Не волнуйтесь, когда наступит момент истины, мы победим».

Независимо от того, что говорит Карвахаль, «Реалу» есть над чем работать, если он хочет победить вернуть себе трофей Ла Лиги в следующем сезоне.