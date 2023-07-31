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🔥«Мы победим их в официальных матчах». Карвахаль попытался оправдаться после поражения 0:3 «Барсе»

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Футбол Футбол

В субботу «Реал» был разгромлен «Барселоной» 0:3, а игра мадрицев в атаке оставляла желать лучшего.

«Проигрыш «Барселоне» может оставить неприятный привкус во рту, но нужно понимать, в какой момент мы находимся, что значит эта игра», – сказал Дани Карвахаль. – «Я убежден, что в официальных соревнованиях мы обыграем «Барселону».

Испанец добавил, что игра не была односторонней:

«В товарищеском матче у нас были моменты, и мы пять раз попали в штангу. Мы пропустили с пенальти. Не волнуйтесь, когда наступит момент истины, мы победим».

Независимо от того, что говорит Карвахаль, «Реалу» есть над чем работать, если он хочет победить вернуть себе трофей Ла Лиги в следующем сезоне.

9 комментариев

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Нефанатик
Пока у руля Анчелотти, придется привыкать к проигрышам Барсе.
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Atash Yoldashow
Всегда относился с уважением к этому пацану )) но нытье это не твое «проигрыш оставит не приятный привкус во рту» что?😆 то есть ты признаешь что тебе в р*т д*ли ?🤦🏻😁
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Raul14
Ответ Atash Yoldashow
Всегда относился с уважением к этому пацану )) но нытье это не твое «проигрыш оставит не приятный привкус во рту» что?😆 то есть ты признаешь что тебе в р*т д*ли ?🤦🏻😁
это перевод гения автора! В оригинале он такие вещи не говорил))
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Геннадий Чеботарев
Ответ Нефанатик
Пока у руля Анчелотти, придется привыкать к проигрышам Барсе.
уже привыкли и не только бчк.
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Нефанатик
Ответ Геннадий Чеботарев
уже привыкли и не только бчк.
Когда этот гений оставил Рюдигера в запасе (который сожрал Холанда в первом матче) и выпустил Милитао, который регулярно привозит чуть ли не в каждом матче, я окончательно убедился что он испытывает нездоровое влечение к бразильцам. Ему не важно какой дно игрок, лишь был бразильцем.
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Panurge From hell
Ответ Нефанатик
Когда этот гений оставил Рюдигера в запасе (который сожрал Холанда в первом матче) и выпустил Милитао, который регулярно привозит чуть ли не в каждом матче, я окончательно убедился что он испытывает нездоровое влечение к бразильцам. Ему не важно какой дно игрок, лишь был бразильцем.
чел,в том матче Милитао был единственным защитником,который не превратил свою зону в проходной двор.3 из 4 гола пришли из зоны Алабы.(с рикошетом после Аканжи-скорее не повезло).А по поводу последнего-то что нет забивного напа-не вина Карла.Не Хоселу же ему выпускать в старте и сводить игру к навесам на него.
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Aymammet Baylyyew
Ответ Геннадий Чеботарев
уже привыкли и не только бчк.
Кто Барселона привык ты серьезно из последних 5 матчей реал выйграл только один мне кажется анче привыкает
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