9 комментариев

🔥«Мы победим их в официальных матчах». Карвахаль попытался оправдаться после поражения 0:3 «Барсе»
В субботу «Реал» был разгромлен «Барселоной» 0:3, а игра мадрицев в атаке оставляла желать лучшего.
«Проигрыш «Барселоне» может оставить неприятный привкус во рту, но нужно понимать, в какой момент мы находимся, что значит эта игра», – сказал Дани Карвахаль. – «Я убежден, что в официальных соревнованиях мы обыграем «Барселону».
Испанец добавил, что игра не была односторонней:
«В товарищеском матче у нас были моменты, и мы пять раз попали в штангу. Мы пропустили с пенальти. Не волнуйтесь, когда наступит момент истины, мы победим».
Независимо от того, что говорит Карвахаль, «Реалу» есть над чем работать, если он хочет победить вернуть себе трофей Ла Лиги в следующем сезоне.
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