Об этом мечтает каждый болельщик.

В сети завирусилось видео со второго матча Лео в США - «Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) на групповом этапе Кубка лиг.

Автор ролика вместе со своим другом опоздали на матч и появились в чаше стадиона лишь к 8-й минуте. Ох, как вовремя они это сделали.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и сделал дубль, а также отдал голевую передачу. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону.