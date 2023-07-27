Гаспачо
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Лучшее футбольное видео EVER: ты заходишь в чашу стадиона и своими глазами видишь гол Месси🤩🤩🤩

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Об этом мечтает каждый болельщик.

В сети завирусилось видео со второго матча Лео в США - «Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) на групповом этапе Кубка лиг.

Автор ролика вместе со своим другом опоздали на матч и появились в чаше стадиона лишь к 8-й минуте. Ох, как вовремя они это сделали.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и сделал дубль, а также отдал голевую передачу. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону.

1 комментарий

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Hella black
Эпично вышло и вправду 🤙🏼
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