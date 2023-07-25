Смелый прогноз.

Невероятный гол Лионеля Месси в дебютном матче за «Интер Майами» ярко показал, что аргентинец по-прежнему способен быть лидером команды в решающий момент.

Интересный факт: Вы знаете, что Лео Месси нужно забить всего лишь 30 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром «Интера Майами» в истории?

Нынешний рекорд принадлежит другому аргентинцу - Гонсало Игуаину. Он забил 29 мячей за 70 матчей.

Зная результативность Лео, можно предположить, что он превзойдет соотечественника в течение года.

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