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⚽🥅 Месси может стать лучшим бомбардиром в истории «Интера Майами» уже через год. Предыдущий владелец - Гонсало Игуаин

Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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Смелый прогноз.

Невероятный гол Лионеля Месси в дебютном матче за «Интер Майами» ярко показал, что аргентинец по-прежнему способен быть лидером команды в решающий момент.

Интересный факт: Вы знаете, что Лео Месси нужно забить всего лишь 30 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром «Интера Майами» в истории?

Нынешний рекорд принадлежит другому аргентинцу - Гонсало Игуаину. Он забил 29 мячей за 70 матчей.

Зная результативность Лео, можно предположить, что он превзойдет соотечественника в течение года.

Ваши ставки 👇👇👇.

5 комментариев

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Александр Северный
как же время то пролетело. вроде не давно Игуаин играл в Европе, а тут уже 70 игр за океаном и пенсия.
+3
0
+3
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Frest!
А может и не стать.
+2
0
+2
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VERBLYUD
Ответ Gleb_Open
В теории ему хватит и одного сезона)) И скорее всего станет лучшим ассистентом
Вот только сейчас в МЛС уже 2/3 сезона позади. В этом сезоне Лео осталось играть 10-13 матчей, а следующий сезон начнется в марте следующего года.
+1
0
+1
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Gleb_Open
В теории ему хватит и одного сезона))
И скорее всего станет лучшим ассистентом
+1
-1
0
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Для Лео забить 30 голов это семечки
0
0
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