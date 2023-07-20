«Барселона» сообщила «Ман Сити», что Рафинья не прощается, пишет Sport.

Бразилец также не будет продан в Саудовскую Аравию, несмотря на многочисленные предложения, которые «Барса» получила в последнее время.

«Ман Сити» заинтересован в подписании контракта с Рафиньей в качестве замены Рияду Марезу, который переезжает в «Аль-Ахли». «Барса» также получила много предложений из Саудовской Аравии, однако каталонцы объявили, что бразилец не продается.

Деку не даст согласия на продажу Рафиньи, которого подписали год назад из «Лидса». Кроме того, Хави заверил Рафинью в том, что он будет играть ключевую роль в команде в следующем сезоне.

26-летний бразилец –единственный игрок в клубе, который в прошлом сезоне забил двузначные цифры как по голам (10), так и по голевым передачам (12).