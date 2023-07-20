Вот как все было.

Трансферное окно не перестает удивлять: в среду «Барса» сильно приблизилась к подписанию Жоау Феликса, хотя неделю назад таким мыслям было почти невозможно родиться.

Первые слухи о «Барсе» и Феликсе появились в прошлые выходные, а агент игрока Жорже Мендеш также предложил клиента «Парижу». В «ПСЖ» сразу дали понять, что не заинтересованы в нападающем.

Во вторник Феликс громыхнул горячей фразой в интервью Фабрицио Романо: «Я бы хотел играть за «Барселону». Она всегда была моим первым выбором, и я бы очень хотел играть за нее. Это мечта детства».

«Атлетико» это не понравилось: клуб отмечал, что игрок не согласовывал поход к журналисту. А болельщикам тем более – они даже испортили табличку Феликса возле стадиона.

«Шлюха. Проваливай в «Барсу», – подписано на плитке.

В среду As сообщило, что «Атлетико» одобрил переход полузащитника в «Барселону», но вероятнее всего это будет аренда с правом выкупа. Феликс и «Барса» хотят оформить все как можно быстрее, и есть немаленькая вероятность, что сделку оформят до конца этой недели.