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Самый жаркий переход лета – Феликс в «Барсу». Жоау внезапно пришел на несогласованное интервью, а фанаты добавили к его табличке «Шлюха»

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Вот как все было.

Chelsea new boy Joao Felix told to 'change his personality' as Atletico 'placed trust in him he did not deserve' | Goal.com India

Трансферное окно не перестает удивлять: в среду «Барса» сильно приблизилась к подписанию Жоау Феликса, хотя неделю назад таким мыслям было почти невозможно родиться.

Первые слухи о «Барсе» и Феликсе появились в прошлые выходные, а агент игрока Жорже Мендеш также предложил клиента «Парижу». В «ПСЖ» сразу дали понять, что не заинтересованы в нападающем.

Во вторник Феликс громыхнул горячей фразой в интервью Фабрицио Романо: «Я бы хотел играть за «Барселону». Она всегда была моим первым выбором, и я бы очень хотел играть за нее. Это мечта детства».

«Атлетико» это не понравилось: клуб отмечал, что игрок не согласовывал поход к журналисту. А болельщикам тем более – они даже испортили табличку Феликса возле стадиона.

«Шлюха. Проваливай в «Барсу», – подписано на плитке.

В среду As сообщило, что «Атлетико» одобрил переход полузащитника в «Барселону», но вероятнее всего это будет аренда с правом выкупа. Феликс и «Барса» хотят оформить все как можно быстрее, и есть немаленькая вероятность, что сделку оформят до конца этой недели.

5 комментариев

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Gio Vasadze
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Гризман 2.0
Гризманн тащил Атлетико и был лучшим в клубе. Два раза доходил до финала ЛЧ. Выигрывал ЛаЛигу. А Феликс? Не 2.0, а 0.5
+5
-1
+4
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Gleb_Open
Ответ Gio Vasadze
Гризманн тащил Атлетико и был лучшим в клубе. Два раза доходил до финала ЛЧ. Выигрывал ЛаЛигу. А Феликс? Не 2.0, а 0.5
Гризман не брал ЛаЛигу с АТМ и с другими клубами тоже))
+4
0
+4
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Gon3a1e5@mail.ru
Гризман 2.0
+1
0
+1
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Машина Мощная
португальцы вечно вторые.. в топку его а не в Барсу.
0
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Gio Vasadze
Ответ Gleb_Open
Гризман не брал ЛаЛигу с АТМ и с другими клубами тоже))
К моему удивлению ты прав
0
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