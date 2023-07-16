Гаспачо
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Красиво вышли из ситуации. Официальный аккаунт МЛС перепутал Бускетса с Арбелоа в посте-поздравлении, но быстро исправил свою ошибку

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Отнеслись с юмором.

Вчера официальный аккаунт МЛС вляпался в неприятную историю — в пост, посвященный переходу Серджи Бускетса в «Интер Майами», вставили фотографию Альваро Арбелоа, легенды мадридского «Реала».

Если быть справедливыми, на этом кадре испанский защитник действительно похож на Бускетса, но в адрес американской лиги сразу же полилась критика. Сммщиков и сразу весь МЛС начали обвинять в том, что они ничего не знают о легендарных игроках и футболе целиком, однако американцы смогли красиво и с юмором выйти из этой ситуации.

Через несколько часов в официальном аккаунте появилась запись:

«Почему Арбелоа и Бускетс так похожи здесь? Админу нужны новые очки...»

Приятно видеть, когда люди умеют признавать свои ошибки и относиться к ним с иронией.

Отличный ход от сммщиков аккаунта МЛС.

 

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