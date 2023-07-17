В воскресенье Карлос Алькарас сотворил сенсацию: 20-летний испанец обыграл Новака Джоковича в финале «Уимблдона». Алькарас прервал шестилетнюю серию великого серба – Джокович не проигрывал на самом престижном теннисном турнире с 2017 года.

Этой победой Карлос развеял сомнения многих болельщиков о том, кто сейчас лучший теннисист мира. Возможно, именно поэтому среди фанатов завирусилось видео с Алькарасем, встречающим Лео Месси на церемонии Laureus Sports Awards. Комментариев типа «лучший жмет руку лучшему» становится все больше.

«Было бы весело увидеть Лео. Ох, это сумашествие. Я никогда не встречал его, видеть его в нескольких метрах от себя это безумие», – восторгался Алькарас.

– Не хочешь поздороваться с ним?

– Может быть, когда он будет проходить. Я хотел бы сделать это.