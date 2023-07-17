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👑 👑 «Лучший жмет руку лучшему». Новый 20-летний чемпионом «Уимблдона» не может поверить, что встретил Месси

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В воскресенье Карлос Алькарас сотворил сенсацию: 20-летний испанец обыграл Новака Джоковича в финале «Уимблдона». Алькарас прервал шестилетнюю серию великого серба – Джокович не проигрывал на самом престижном теннисном турнире с 2017 года.

Wimbledon final: Alcaraz, Djokovic set for 'feast' | The Australian

Этой победой Карлос развеял сомнения многих болельщиков о том, кто сейчас лучший теннисист мира. Возможно, именно поэтому среди фанатов завирусилось видео с Алькарасем, встречающим Лео Месси на церемонии Laureus Sports Awards. Комментариев типа «лучший жмет руку лучшему» становится все больше.

«Было бы весело увидеть Лео. Ох, это сумашествие. Я никогда не встречал его, видеть его в нескольких метрах от себя это безумие», – восторгался Алькарас.

– Не хочешь поздороваться с ним?

– Может быть, когда он будет проходить. Я хотел бы сделать это.

1 комментарий

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Али Магомедов
Какой же Карлос добрый и воспитанный парень. Как тепло они с Месси поприветствовали друг друга
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