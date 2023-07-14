Гаспачо
Блог

🏃🏻 УЕФА выложил топ-10 самых быстрых футболистов прошедшей ЛЧ. Почти без сенсаций

Клубы Клубы
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Усман Дембеле Усман Дембеле
Челси Челси
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
УЕФА УЕФА
Бавария Бавария
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

УЕФА опубликовал список десяти самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона.

На первом месте, как и ожидалось, оказался молниеносный защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который единственный преодолел отметку в 37 км/ч.

На второй позиции расположился новичок «Челси» Михаил Мудрик, набравший 36,6 км/ч. Третье место у Усмана Дембеле, который, судя по всему, отстал на сотые доли секунды от украинца.

Топ-10 выглядит следующим образом.

Обратите внимание, что здесь нет ни одного представителя «Манчестер Сити» - действующего победителя турнира. И более того - даже финалиста.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
А где Карвахаль?! Он упал симулируя со скоростью 95 км/ч!!!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i love it
Думал 1-й либо Мбаппе либо Уокер а тут вот как
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
а где распиаренный бегунок и нытки ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий