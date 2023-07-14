УЕФА опубликовал список десяти самых быстрых игроков Лиги чемпионов прошлого сезона.

На первом месте, как и ожидалось, оказался молниеносный защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который единственный преодолел отметку в 37 км/ч.

На второй позиции расположился новичок «Челси» Михаил Мудрик, набравший 36,6 км/ч. Третье место у Усмана Дембеле, который, судя по всему, отстал на сотые доли секунды от украинца.

Топ-10 выглядит следующим образом.

Обратите внимание, что здесь нет ни одного представителя «Манчестер Сити» - действующего победителя турнира. И более того - даже финалиста.