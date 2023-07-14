Харри Кейна, у которого остался всего один год до окончания контракта, связывают с несколькими европейскими клубами, включая мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Однако именно «Бавария» стала лидером в борьбе за контракт с Кейном, несмотря на то, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви отклонил первоначальное предложение. На фоне этих слухов самое время вспомнить, что говорил Пеп Гвардиола о переходе игроков в «Баварию»:

«У меня есть ощущение, что когда «Бавария» зовет тебя, ты должен идти. Потому что этот поезд проходит один раз».

Только Кейну решать, воспользоваться советом Гвардиолы или нет, но, похоже, что интерес «Баварии» весьма серьезен, поскольку, по сообщениям, боссы мюнхенцев прилетели в Лондон в четверг вечером для переговоров с Леви.

Стоит Кейну переходить в «Баварию», когда есть шанс стать лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ?