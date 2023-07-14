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Боссы «Баварии» прилетели в Лондон для переговоров по Кейну. Ответ Леви еще неизвестен, но самое время вспомнить цитату Гваридолы про мюнхенцев

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Харри Кейна, у которого остался всего один год до окончания контракта, связывают с несколькими европейскими клубами, включая мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Однако именно «Бавария» стала лидером в борьбе за контракт с Кейном, несмотря на то, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви отклонил первоначальное предложение. На фоне этих слухов самое время вспомнить, что говорил Пеп Гвардиола о переходе игроков в «Баварию»:

«У меня есть ощущение, что когда «Бавария» зовет тебя, ты должен идти. Потому что этот поезд проходит один раз».

Только Кейну решать, воспользоваться советом Гвардиолы или нет, но, похоже, что интерес «Баварии» весьма серьезен, поскольку, по сообщениям, боссы мюнхенцев прилетели в Лондон в четверг вечером для переговоров с Леви.

Стоит Кейну переходить в «Баварию», когда есть шанс стать лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ?

Paris Saint-Germain pursue Tottenham's Harry Kane in bold transfer move - report

5 комментариев

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Миста22
Та команда,где приятно играть на классе...
+3
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Leroy Sane 18/19
надеюсь, Кейн перейдёт в Баварию
+1
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Спартак Гордость России
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Гваридолы
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bo_larson
Я бы выбрал стать лучшим бомбардиром АПЛ
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swerh
У Ширера чемпионский титул есть, у Гарри - нет. Пару сезонов поиграть за немцев, что-то выиграть - хороший вариант. Потом может вернуться в АПЛ и добить свой полтос до лучшего бомбардира.
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