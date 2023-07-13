Провокационное заявление.

Новичок «Барселоны» Иньиго Мартинес сходу решил завоевать болельщиков «блауграны».

«Ради этого клуба буду выкладываться на все 100%. Я здесь, чтобы побеждать», − первые слова защитника в новом клубе.

Далее игрок внезапно заявил, что состав «Барселоны» сильнее, чем у «Мадрида». Его мнение совпадает с тем, что совсем недавно сказал президент клуба Жоан Лапорта.

«Барса» лучше «Мадрида»? Безусловно, да. Команда доказала это в прошлом году. Почему бы не повторить и в новом? У нас отличная команда. Вы видите, какую работу они проделывают, видите прошлогодние титулы. Я знаю, откуда пришел, понимаю, что это за клуб и что мне нужно делать.

«Мы пришли, чтобы побеждать и бороться за свое место с другими. Самое лучшее, что мы можем сделать − работать на все сто и быть лучше своих соперников».

Мартинес перешел в каталонский клуб свободным агентом. Ранее он играл за «Атлетик». Некоторые болельщики скептически относятся к игроку из-за его 32-летнего возраста, но очевидно, что он добавит стабильности и опыта.