⭐ Рейтинг академий клубов по числу воспитанников в топ-5 Европы за 20 лет. Ла Масия не первая

Международный центр спортивных исследований (CIES) выпустил исследование, в котором выявил лучшие академии, подготавливающие футболистов для топовых европейских лиг. В исследовании CIES была проанализирована история 55 ведущих футбольных академий мира, данные охватывают обширный период – с сезона-2005/06 по сезон-2024/25.

Под воспитанниками эксперты подразумевают игроков, которые провели не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 20 лет в академии клуба, такую трактовку использует и УЕФА. Для попадание в статистику футболист должен был провести хотя бы один матч в топ-5 лиг Европы.

CIES выяснили, что почти за 20 лет наибольшее количество футболистов для топовых лиг подготовил «Мадрид». За исследуемый период 166 воспитанников «королевского клуба» показали себя в ведущих европейских лигах, в переводе на игровое время получится 1 078 118 минут!

Следом идет Ла Масия, из которой выпустились 156 человек, сыгравших в топ-5 Европы. На третьем месте по числу выпускников «ПСЖ» (111 человек). А по игровому времени, проведенному воспитанниками в ведущих лигах, третьим оказался «Лион» – 103 футболиста и 812 385 минут.

Топ-15 лучших академий, чьи выпускники играли в топ-5 Европы

Клуб/игровое время воспитанников/количество воспитанников Данные с сезона-2005/06 по сезон-2024/25

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