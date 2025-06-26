🎥 Редкие кадры – 9-летний Лео Месси чеканит мяч. Его уже тогда сравнивали с Марадоной 🐐

24 июня Лионелю Месси исполнилось 38 лет, в особенный день фанатский аккаунт «Ньюэллс Олд Бойз», первого клуба легенды, поделился редкими кадрами – на видео 9-летний Лео показывает, как умеет набивать мяч.

В тот день в 1996 году юношеская команда с Месси в составе презентовала болельщикам кубок, завоеванный на юношеском турнире в Перу.

Из толпы слышится «Марадо» – Лионеля уже тогда сравнивали с великим Диего Марадоной.

Месси на день рождения ждал подарок от родного клуба: его именем назвали новую трибуну на стадионе «Ньюэллс Олд Бойз». На арене, носящей имя Марсело Бьелсы, уже есть трибуна Марадоны.

Теперь мы знаем, что из Лео выйдет восхитительный тренер.

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