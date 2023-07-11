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Президент «Наполи» сообщил, что только один клуб в мире может купить Осимхена. Запрашиваемая сумма поражает

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Останется в Неаполе минимум на сезон.

«Я бы сказал, что если Осимхен останется здесь, то тем лучше, − пояснил в интервью Sport Mediaset президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. − Если же нет, то мы это переживем, и наверняка найдет очень сильный игрок, который сможет его заменить».

«Я думаю, что Осимхен останется и в следующем году. Единственная команда, которая может его подписать − «ПСЖ». Так что если Нассер Аль-Хелайфи захочет сделать предложение в 200 млн евро, мы подождем его, а потом оценим».

200 млн евро, про которые говорит Де Лаурентис − это примерно 155 млн фунтов, в которые оценивают Харри Кейна.

Виктор Осимхен точно доказал свою состоятельность, забив во всех турнирах прошлого сезона 31 гол. Однако за 24-летнего форварда такой запрос все равно выглядит забавным. СМИ отправляю нигерийца в «Юнайтед», однако клуб вряд ли удовлетворит такие запросы боссы «Наполи».

1 комментарий

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Gatsby !!!
второй кейн
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