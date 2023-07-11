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Одиннадцатиметровый король. Роналду забил больше всех пенальти и создал внушительный отрыв

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Догнать будет нереально.

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) подсчитала количество реализованных за карьеру пенальти как в клубной, так и в международной карьере. Первое место без шансов для остальных занял португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Однако впечатляет не столько количество одиннадцатиметровых, а отрыв от второго места: у бразильца Ромарио, который давно закончил карьеру и не улучшит свой показатель, на 37 голов меньше.

Третье зафиксировал за собой нидерландец Рональд Куман − 113 голов с пенальти, а пятое − итальянец Роберто Баджо − 100. Его в том числе помнят по удару с точки, который стоил сборной Италии победы на мундиале 1994 года.

Единственный действующий футболист в списке (кроме Роналду) − ставший четвертым Лионель Месси. На счету новичка «Интер Майами» «всего» 108 голов с пенальти, что на 43 меньше, чем у португальца.

Вне всяких сомнений, что именно Криштиану Роналду − король одиннадцатиметровых ударов.

14 комментариев

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Игорь Климов
Пенальду7.
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atomio
в пустые - коронный, с метра - похоронный, с пенки - классический
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Я всех их сделал
Удар Баджо не стоил Италии победы на ЧМ, он максимум мог сравнять счёт в серии и у бразильцев был ещё удар в запасе, почему все стрелки перекинули на Роберто, когда до него не забили Барези и Массаро. Забил бы Баджо или нет - процентов на 90 бразильцы всё равно бы забили свой последний пенальти и стали чемпионами. А вот без Баджо не то что финала, не было бы даже 1/4 у итальянцев, а скорее всего и самого выхода из группы, который и так дался огромным трудом лишь по доп. показателям. Хвостик был героем той сборной, а из него сделали главного виновника лишь потому, что его промах закончил серию пенальти, а про первых двух промахнувшихся благополучно забыли, будто это не из-за них Италия проигрывала к моменту удара Баджо.
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VERBLYUD
Роналду никогда не забивал 50+ голов без пенальти за сезон.
В 21 веке это делали только Месси и Суарес.
Месси:
59 голов без пенок в сезоне 11/12
55 голов в сезоне 12/13
52 гола в сезоне 14/15
Суарес:
55 голов в сезоне 15/16
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10ztv
а ещё про месси говорят
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Виктор Краснодар
Ох как скйчас бомбанёт 😏
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Илья Мурашов
Роналду не только реализует пенальти, но и зарабатывает. Его коронные нырки уже легендарные. Даже исполнение штрафных или Siuuuu меркнут на фоне нырков.
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Gon3a1e5@mail.ru
Пришлось самому считать сколько у Роналду
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Нефанатик
У Месси 108… половина из них на ЧМ-22
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Кашшай Чакырович
Кстати было интересней , если бы выложили ,кто сколько пробил пенальти ,там получится вроде даже по пенальти ,Роналду не будет лучшим ,он просто элементарно их больше пробил !а сколько ещё он их левых пробил ,после нырков )
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VERBLYUD
Ответ Нефанатик
У Месси 108… половина из них на ЧМ-22
У Месси 4 гола с пенальти на ЧМ-22. У лучшего Португальского игрока в истории Эйсебио тоже было 4 гола с пенальти на ЧМ-66, но это не помогло ему выиграть титул)
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