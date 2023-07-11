14 комментариев

Догнать будет нереально.

Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) подсчитала количество реализованных за карьеру пенальти как в клубной, так и в международной карьере. Первое место без шансов для остальных занял португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Однако впечатляет не столько количество одиннадцатиметровых, а отрыв от второго места: у бразильца Ромарио, который давно закончил карьеру и не улучшит свой показатель, на 37 голов меньше.

Третье зафиксировал за собой нидерландец Рональд Куман − 113 голов с пенальти, а пятое − итальянец Роберто Баджо − 100. Его в том числе помнят по удару с точки, который стоил сборной Италии победы на мундиале 1994 года.

Единственный действующий футболист в списке (кроме Роналду) − ставший четвертым Лионель Месси. На счету новичка «Интер Майами» «всего» 108 голов с пенальти, что на 43 меньше, чем у португальца.

Вне всяких сомнений, что именно Криштиану Роналду − король одиннадцатиметровых ударов.