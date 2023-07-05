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🤕 ESPN назвал топ-10 нападающих прошедшего сезона. Держите себя в руках!

Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Неймар Неймар
Ливерпуль Ливерпуль
Лионель Месси Лионель Месси
Мохамед Салах Мохамед Салах
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Атлетико Атлетико
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Интер Интер
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Забыли одного парня.

Один из крупнейших мировых телевещателей ESPN решил подключиться к марафону футбольных рейтингов.

В официальных соцсетях канала опубликовали рейтинг топ-10 игроков атаки сезона.

ESPN назвал Килиана Мбаппе - лучшим нападающим сезона.

Mbappe named best French player for fourth time in row

На втором месте оказался вингер «Реала» Винисиус. А тройку лучших закрыл Лионель Месси, перебравшийся за океан.

4) Салах («Ливерпуль»).

5) Гризманн («Атлетико»).

6) Рэшфорд («МЮ»).

7) Леау («Милан»).

8) Лаутаро («Интер»).

9) Нкунку («РБ Лейпциг» («Челси»)).

10) Неймар («ПСЖ»).

Любопытно, что в списке отсутствует главный бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд.

Как оцениваете рейтинг?

10 комментариев

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Dato Gedenidze
Он в рейтинге страйкеров будет как и Левандовски, Осимхен и т.д. ...
+5
0
+5
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buryat
Холанд, Бензема, Левандовский и прочие - в другой категории игроков (Центрфорвард, или страйкер).
+3
0
+3
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Сергей Перевалов
Холанд первый в списке центрфорвардов - страйкеров
+2
0
+2
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KVENTIN
Артёмка чугуняка набросил на вентилятор ради кликбэйта. Очень смешно, угарно, да.
+1
0
+1
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Danila Glushenko
И этот парень Холланд.
0
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LEO30_10
Нкунку << Алварес🏆
0
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Steppenwolf
Касательно игроков нападения там три категории: вингеры, страйкеры и форварды.
Т.е. Холанд в другом топе.
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