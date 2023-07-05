10 комментариев

Забыли одного парня.

Один из крупнейших мировых телевещателей ESPN решил подключиться к марафону футбольных рейтингов.

В официальных соцсетях канала опубликовали рейтинг топ-10 игроков атаки сезона.

ESPN назвал Килиана Мбаппе - лучшим нападающим сезона.

На втором месте оказался вингер «Реала» Винисиус. А тройку лучших закрыл Лионель Месси, перебравшийся за океан.

4) Салах («Ливерпуль»).

5) Гризманн («Атлетико»).

6) Рэшфорд («МЮ»).

7) Леау («Милан»).

8) Лаутаро («Интер»).

9) Нкунку («РБ Лейпциг» («Челси»)).

10) Неймар («ПСЖ»).

Любопытно, что в списке отсутствует главный бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд.

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