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Фабрицио Романо опроверг слухи о трансфере Мбаппе в топ-клуб АПЛ

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Килиан Мбаппе не отправится в Премьер-лигу.

В скором времени француз сменит клубную прописку, в этом осталось мало сомнений. А вот куда и когда перейдет нападающий – загадка. Известно, что за Килианом уже давно охотится «Реал». Marca утверждает, что «сливочные» не подпишут игрока в летнее трансферное окно, но, вероятно, заберут его уже в следующем году.

Испанское издание El Pais сообщило, что Мбаппе может подписать «Манчестер Юнайтед», если клуб окажется в руках шейха Джасима. Катарский банкир планирует заключить с французом долгосрочное соглашение, добавляет El Pais.

Но у Фабрицио Романо информация другая. По данным инсайдера, Мбаппе точно не присоединится к клубу из АПЛ. Об этом итальянец сообщил в своей эксклюзивной колонке для CaughtOffside:

«Несмотря на некоторые громкие заголовки, говоря откровенно, у меня нет абсолютно никаких новостей о том, что какие-либо английские клубы ведут переговоры о подписании Мбаппе.

Если что-то произойдет в ближайшие месяцы, мы сообщим, но на данный момент у меня нет информации по этому поводу. «Реал» всегда отлично информирован о ситуации вокруг Мбаппе. Больше у меня нет никакой информации на этот счет».

Поверим Фабрицио?

1 комментарий

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Rister81
Как же надоели новости вокруг него,ни одной хорошей новости,всегда какой то негатив,игрок который хочет в Реал,спокойно переходит как Джуд,Кама и Тчуамени,надеюсь Перес не влезет в эту авантюру с переходом через год и купит сейчас Кейна,Мбаппе пусть сидит в тени Холланда..
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