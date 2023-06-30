Некоторые увеличили свою трансферную стоимость в 10 раз!

1. Сака подорожал почти в 2 раза, но вряд ли «Арсенал» готов в ближайшие годы расставаться с ним за какие бы то ни было деньги.

2. Такие же показатели у Осимхена, возможно уже этим летом нигериец устноавит рекорд для африканских игроков.

3. За Мусиалу просят 110 миллионов вместо 65 годом ранее, но «Бавария» никуда его не продаст и за 200.

4. «Челси» за Энцо сильно переплатил, хоть аргентинец и подорожал после победного ЧМ почти в 6 раз.

5. За Кайседо могут заплатить и больше 75 миллионов, причем уже этим летом. Вот так инфляция за хорошего опорника - цена за один сезон выросла больше, чем в 10 раз.

6. Коло-Муани подорожал ровно в 5 раз, могло бы быть больше, если бы он тогда забил - с Эмилиано Мартинесом они могут встретиться уже очень скоро, если француз переедет в АПЛ.