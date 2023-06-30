Серж Гнабри кайфует в отпуске в Японии, но зачем-то выкладывает у себя на странице фото местных школьниц в коротких юбках👯♀️
Выглядит довольно странно.
Гнабри провел отличный сезон в «Баварии» - вновь выиграл чемпионат и попал в сборную Бундеслиги.
В межсезонье вингер отправился в отпуск в Японию, где вкушает местный колорит.
Вот только помимо классических отпускных фото в инстаграме у Сержа проскакивают и весьма странные кадры. Например, спящего в автомобиле японца.
А скрин фото местных школьниц уже завирусился в твиттере и вызвал недоумение и у пользователей - выглядит действительно весьма странно.
Так глядишь, можно описать: "Гаспачо считает странным выкладывать фотографии девушек в юбках в Инстаграме "