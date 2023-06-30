Гаспачо
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Серж Гнабри кайфует в отпуске в Японии, но зачем-то выкладывает у себя на странице фото местных школьниц в коротких юбках👯‍♀️

Серж Гнабри Серж Гнабри
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Выглядит довольно странно.

Гнабри провел отличный сезон в «Баварии» - вновь выиграл чемпионат и попал в сборную Бундеслиги.

В межсезонье вингер отправился в отпуск в Японию, где вкушает местный колорит.

Вот только помимо классических отпускных фото в инстаграме у Сержа проскакивают и весьма странные кадры. Например, спящего в автомобиле японца.

А скрин фото местных школьниц уже завирусился в твиттере и вызвал недоумение и у пользователей - выглядит действительно весьма странно.

4 комментария

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andreioae
а что странного то?
+3
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+3
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Dergachoff
Это вполне могут быть женщины лет 40, японок по виду сзади лучше не судить 😁
+2
0
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Agent Smith
Там бренд на пакете. Рекламная интеграция😊⚽️
+1
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Даниил Кораблёв
Автор, а что странного-то? Вы перепечатываете новость, а есть понимание про что она? Это нарушение какого-то закона?

Так глядишь, можно описать: "Гаспачо считает странным выкладывать фотографии девушек в юбках в Инстаграме "
0
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