Выглядит довольно странно.

Гнабри провел отличный сезон в «Баварии» - вновь выиграл чемпионат и попал в сборную Бундеслиги.

В межсезонье вингер отправился в отпуск в Японию, где вкушает местный колорит.

Вот только помимо классических отпускных фото в инстаграме у Сержа проскакивают и весьма странные кадры. Например, спящего в автомобиле японца.

А скрин фото местных школьниц уже завирусился в твиттере и вызвал недоумение и у пользователей - выглядит действительно весьма странно.