Именно он и набрал наибольшее количество голосов.

Популярный футбольный сервис 433 объявил свой вариант сборной чемпионата Испании, составленный на основе голосования болельщиков. Антуан Гризманн как ни странно набрал больше всех голосов - 95% и стал единственным представителем не из «Реала» и «Барселоны».

На втором месте - Винисиус, Френк де Йонг - третий. Лучший бомбардир чемпионата Левандовски набрал 73% голосов.

Согласны с такой версией команды года?