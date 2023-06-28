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Новая версия сборной года в Ла Лиге: в ней только один игрок не из «Реала» и «Барселоны»

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Именно он и набрал наибольшее количество голосов.

Популярный футбольный сервис 433 объявил свой вариант сборной чемпионата Испании, составленный на основе голосования болельщиков. Антуан Гризманн как ни странно набрал больше всех голосов - 95% и стал единственным представителем не из «Реала» и «Барселоны».

На втором месте - Винисиус, Френк де Йонг - третий. Лучший бомбардир чемпионата Левандовски набрал 73% голосов.

Согласны с такой версией команды года?

5 комментариев

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