Впечатляющие кадры.

41-летний форвард завершил игровую карьеру по окончании сезона-2022/23.

«Я горжусь тем, что люди хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли.

«Милан» остается в моем сердце. То, через что я прошел с этим клубом, остается со мной. И мне придает сил такая страсть фанатов. Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана».

А пока нападающий наслаждается заслуженным отпуском - швед выложил у себя в инстаграме видео с концерта Colpdplay в Милане.