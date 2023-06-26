Гаспачо
Блог

Ибрагимович уходит в отрыв на пенсии: швед выложил видео с концерта Coldplay и пообещал вернуться в «Милан«🔥🔥🔥

Клубы Клубы
Милан Милан
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Впечатляющие кадры.

41-летний форвард завершил игровую карьеру по окончании сезона-2022/23.

«Я горжусь тем, что люди хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли.

«Милан» остается в моем сердце. То, через что я прошел с этим клубом, остается со мной. И мне придает сил такая страсть фанатов. Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана».

А пока нападающий наслаждается заслуженным отпуском - швед выложил у себя в инстаграме видео с концерта Colpdplay в Милане.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий