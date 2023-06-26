Несмотря на победу в Бундеслиге, не все футболисты «Баварии» могут занести прошедший сезон себе в актив.

Среди игроков Бундеслиги прошло анонимное голосование, которое призвано выявить худшего полевого игрока сезона. Знаете, кто «победил»? Садьо Мане.

Ежегодно 252 профессиональных игрока могут высказаться о своем взгляде на прошедший чемпионат. В этом году результаты получились неоднозначные - худшим игроком назван новичок «Баварии» Мане.

Довольно странный выбор, учитывая, что сенегалец оформил 7+5 в чемпионате. Явно были и более достойные кандидаты, но, вероятно, сказался скандал, произошедший в раздевалке «Баварии».

Мане получил колоссальные 41,7% голосов. Это разгром.

Любопытно, что 26,9% решили отказаться голосовать или же выбрали другого, менее популярного игрока. Зато в топ-5 оказались сразу пять футболистов мюнхенского клуба. Интересное голосование.

Игроком сезона футболисты назвали нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Он набрал 24,2% голосов.