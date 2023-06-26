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Летнее настроение: Антуан Гризманн удивил новой прической

Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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Нападающий «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн продемонстрировал свою новую причудливую прическу в социальных сетях – француз экспериментирует и наслаждается межсезоньем.

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн добавил «смайлик» к своим волосам, удивив поклонников.

Гризманн наслаждается отдыхом после долгого сезона за свой клуб и сборную. Несмотря на то, что он началась не лучшим образом, бывший вингер «Барселоны» восстановил свои позиции на чемпионате мира в Катаре, где помог своей команде выйти в финал. Его форма с начала года была безупречной, Антуан завершил сезон за «Атлетико» с 15 голами и 16 передачами в Ла Лиге.

1 комментарий

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Тиджани Бабангида
Забавно. Отчего слегка и не подурачиться ?
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