Гаспачо
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😰😰😰 «Мои руки трясутся, когда я с ним здороваюсь». Сын Агуэро признался, что так и не смог привыкнуть к дружбе отца с Лионелем Месси

Лионель Месси Лионель Месси
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Проблема.

Ни для кого не секрет, что Лионель Месси и Серхио Агуэро - большие друзья. А значит, что и семьи футболистов, как минимум, знакомы.

Похоже, что этот факт до сих пор не укладывается в голове Бенджамина Агуэро, который так и не смог привыкнуть к товарищу отца.

«Месси - лучший друг моего отца, но когда я вижу его, то ощущаю себя очередным фанатом - мои руки трясутся, когда я с ним здороваюсь», - признался Бен Агуэро.

Парня можно понять, ведь не так просто свыкнуться с мыслью, что величайший футболист в истории друг твоего папы. Особенно, помня о том, что Диего Марадона твой дедушка.

А как бы вели себя вы?

6 комментариев

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ВладимирНеПутин
Так Месси его крестный отец же?
+2
0
+2
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Артем Чугунов
Автор
Ответ ВладимирНеПутин
Так Месси его крестный отец же?
Нет
+2
-1
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Негрейра
Ответ Артем Чугунов
Нет
Да
+1
0
+1
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predMBAPPE
Поздороваться с Богом тот ещё стресс)))
+1
-1
0
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Сурхай Лукманов
Ответ ВладимирНеПутин
Так Месси его крестный отец же?
А дедушка был мародонна
0
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