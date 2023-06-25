😰😰😰 «Мои руки трясутся, когда я с ним здороваюсь». Сын Агуэро признался, что так и не смог привыкнуть к дружбе отца с Лионелем Месси
Проблема.
Ни для кого не секрет, что Лионель Месси и Серхио Агуэро - большие друзья. А значит, что и семьи футболистов, как минимум, знакомы.
Похоже, что этот факт до сих пор не укладывается в голове Бенджамина Агуэро, который так и не смог привыкнуть к товарищу отца.
«Месси - лучший друг моего отца, но когда я вижу его, то ощущаю себя очередным фанатом - мои руки трясутся, когда я с ним здороваюсь», - признался Бен Агуэро.
Парня можно понять, ведь не так просто свыкнуться с мыслью, что величайший футболист в истории друг твоего папы. Особенно, помня о том, что Диего Марадона твой дедушка.
А как бы вели себя вы?
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