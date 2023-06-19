Гаспачо
Блог

«Это довольно грустно». Погба считает, что его карьера в «Юнайтед» сложилась не так, как хотелось бы, в том числе из-за недостатка любви фанатов

серия А Италия серия А Италия
Поль Погба Поль Погба
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

А вы как думали?

Поль Погба рассказал, что не чувствовал любви со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед» после своего возвращения в клуб.

Свою профессиональную карьеру француз начинал в академии «красных дьяволов», но по-настоящему расцвел в «Ювентусе», куда перешел в 19 лет свободным агентом. В Италии Погба заработал себе славу одного из ярчайших игроков европейского футбола, и в 2016 году он вновь вернулся в «Юнайтед» — клуб заплатил за него рекордные 89 миллионов фунтов.

Однако второе пришествие Поля на «Олд Траффорд» сложилось не так, как хотел бы этого игрок, ведь из шести сезонов в Англии удачными можно назвать только, пожалуй, два. Сам Погба думает, что отсутствие связи с болельщиками сыграло свою роль.

В интервью французскому изданию Views он объяснил:

«Когда я уезжал из Манчестера, я был молод. А когда ты молод, ты хочешь что-то доказать. Я пришел в «Юве», в довольно молодой итальянский клуб, это было для меня большим испытанием. Но я сразу увидел любовь болельщиков. Я увидел любовь клуба. Мне очень понравилось, как они работали, и я многому научился. Я вернулся в Манчестер, потому что не закончил там свою работу. Я сказал себе: «Я действительно хочу играть с первой командой». Я сделал это, и это цель была для меня достигнута.

Мы уже выиграли не Премьер-лигу, но титулы, которые «Манчестер» не выигрывал уже давно. И я вернулся в «Ювентус», почему? Потому что это клуб, который помог мне заявить о себе. И действительно любовь болельщиков, любовь клуба, которые я чувствую здесь, я не получал в Манчестере. Я был очень удивлен, когда вернулся в Англию, сразу же после трансфера на меня наклеили ярлык. Это довольно грустно.

Но есть два клуба, которые я действительно люблю, которые заставили меня расти, и я могу только поблагодарить их. Может быть, я мог бы перейти в другую команду, но мое сердце выбрало эти клубы, и я часто следую за своим сердцем».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Так может фанаты бы больше любили, если Погба при одной из самых больших зп в АПЛ,если не самой большой - топовых матчей за все года выдал хоть немного больше, чем поменял за это время причесок и наделал селфи? Какие неженки, еще пусть поноет, что в Юве с него пылинки не сдуют и не кланяются в ноги за каждый редкий выход на поле.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
> Я пришел в «Юве», в довольно молодой итальянский клуб

Комплимент старой синьоре?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stif 95
бедолага, а Шаман, приворожением любви фанатов не занимается ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Ярошенко
Если бы в мю у него было бы столько же желания играть, как в сборной или Юве, то фанаты бы любили. А так красиво играл только когда хотел, остальную часть времени в мю был ленивым игроком с разными прическами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий