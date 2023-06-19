А вы как думали?

Поль Погба рассказал, что не чувствовал любви со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед» после своего возвращения в клуб.

Свою профессиональную карьеру француз начинал в академии «красных дьяволов», но по-настоящему расцвел в «Ювентусе», куда перешел в 19 лет свободным агентом. В Италии Погба заработал себе славу одного из ярчайших игроков европейского футбола, и в 2016 году он вновь вернулся в «Юнайтед» — клуб заплатил за него рекордные 89 миллионов фунтов.

Однако второе пришествие Поля на «Олд Траффорд» сложилось не так, как хотел бы этого игрок, ведь из шести сезонов в Англии удачными можно назвать только, пожалуй, два. Сам Погба думает, что отсутствие связи с болельщиками сыграло свою роль.

В интервью французскому изданию Views он объяснил:

«Когда я уезжал из Манчестера, я был молод. А когда ты молод, ты хочешь что-то доказать. Я пришел в «Юве», в довольно молодой итальянский клуб, это было для меня большим испытанием. Но я сразу увидел любовь болельщиков. Я увидел любовь клуба. Мне очень понравилось, как они работали, и я многому научился. Я вернулся в Манчестер, потому что не закончил там свою работу. Я сказал себе: «Я действительно хочу играть с первой командой». Я сделал это, и это цель была для меня достигнута.

Мы уже выиграли не Премьер-лигу, но титулы, которые «Манчестер» не выигрывал уже давно. И я вернулся в «Ювентус», почему? Потому что это клуб, который помог мне заявить о себе. И действительно любовь болельщиков, любовь клуба, которые я чувствую здесь, я не получал в Манчестере. Я был очень удивлен, когда вернулся в Англию, сразу же после трансфера на меня наклеили ярлык. Это довольно грустно.

Но есть два клуба, которые я действительно люблю, которые заставили меня расти, и я могу только поблагодарить их. Может быть, я мог бы перейти в другую команду, но мое сердце выбрало эти клубы, и я часто следую за своим сердцем».