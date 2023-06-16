Психологическая реабилитация не потребуется.

24-летний защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате провел на клубном уровне довольно неплохой сезон. Его игра за «красных» позволила получить место в составе сборной Франции, которая дошла до финала чемпионата мира в Катаре.

В этом месяце Дидье Дешам вызвал игрока в сборную для участия в отборочных матчах к Евро-2024 против Гибралтара и Греции. Конате был в старте против первого соперника (3:0) и, как ожидается, снова выйдет на поле в игре против греков в понедельник.

Перед победой над Гибралтар старшая сборная Франции выделила в своем напряженном графике немного времени для того, чтобы в национальном футбольном центре в Клерфонтене потренироваться вместе с детьми.

На видео, которое опубликовал официальный аккаунт сборной, можно увидеть, как французские суперзвезды упражняются вместе с подрастающим поколением в дриблинге и ударах по воротам.

В одном из роликов, который быстро стал вирусным, Килиан Мбаппе подбадривает молодого игрока, а затем призывает его ударить по пустым воротам. Парень прицеливается, бьет и кажется, что сейчас будет гол, но внезапно в кадр влетает Конате и спасает рамку. Ибраима убегает и смеется, а Мбаппе стоит в недоумении.

Болельщики оценили такое поведение французского защитника:

💭 У него просто нет сердца 😂

💭 Даже в такой ситуации, когда по воротам бьет ребенок, настоящий игрок обороны встанет на защиту своих ворот.

💭 Просто Конате обожает, когда ворота остаются в неприкосновенности.

💭 Надеюсь, что парню потом не потребовалась помощь психолога.