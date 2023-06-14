Холанд − лучший, а ближайший преследователь далеко позади. Лучшие бомбардиры сборных по среднему количеству голов за матч
Норвежец и здесь первый.
В преддверие старта очередного тура квалификации к Евро-2024 французский ресурс PopFoot решил подсчитать среднее количество голов, которые забивали в национальных сборных лучшие форварды в XXI веке.
Предсказуемо на первом месте вновь норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд, который в этом сезоне демонстрировал феноменальную форму на всех уровнях. На его счету 21 гол в 23 матчах или 0,91 гол за игру.
Ближайший преследователь − бельгиец Ромелу Лукаку. Он дольше, чем Холанд, играет за сборную − 106 матчей и 72 гола или 0,68 за матч.
Третий − Харри Кейн из сборной Англии. У него 82 матча и 55 голов или 0,67 голов за матч.
Трое игроков из десятки − Дидье Дрогба, Димитар Бербатов и Давид Вилья − уже завершили игровые карьеры.
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