Норвежец и здесь первый.

В преддверие старта очередного тура квалификации к Евро-2024 французский ресурс PopFoot решил подсчитать среднее количество голов, которые забивали в национальных сборных лучшие форварды в XXI веке.

Предсказуемо на первом месте вновь норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд, который в этом сезоне демонстрировал феноменальную форму на всех уровнях. На его счету 21 гол в 23 матчах или 0,91 гол за игру.

Ближайший преследователь − бельгиец Ромелу Лукаку. Он дольше, чем Холанд, играет за сборную − 106 матчей и 72 гола или 0,68 за матч.

Третий − Харри Кейн из сборной Англии. У него 82 матча и 55 голов или 0,67 голов за матч.

Трое игроков из десятки − Дидье Дрогба, Димитар Бербатов и Давид Вилья − уже завершили игровые карьеры.