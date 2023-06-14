Она сделала все, что могла.

В воскресенье «Бари» на домашнем стадионе проиграл «Кальяри» (0:1) в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

В ответном матче команда тренера Клаудио Раньери одержала победу благодаря голу 34-летнего форварда Леонардо Паволетти на 94-й минуте.

Сардинский клуб вернулся в высший итальянский дивизион, проведя один сезон в Серии B. «Бари» в последний раз играл в Серии А в сезоне-2010/11.