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Кадр недели📷 Фанатка «Бари поддерживает команду, несмотря на проигрыш решающего матча за возвращение клуба в Серию А

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Она сделала все, что могла.

В воскресенье «Бари» на домашнем стадионе проиграл «Кальяри» (0:1) в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

В ответном матче команда тренера Клаудио Раньери одержала победу благодаря голу 34-летнего форварда Леонардо Паволетти на 94-й минуте.

Сардинский клуб вернулся в высший итальянский дивизион, проведя один сезон в Серии B. «Бари» в последний раз играл в Серии А в сезоне-2010/11.

2 комментария

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FinanceSPb
Наглядно показывает, где находится ФК Бари.
+14
0
+14
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Окупационный НЗ
Хороша чертовка
+9
0
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