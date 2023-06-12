Миранчук еще не определился с клубом на следующий сезон, зато сделал выбор дамы сердца: знакомьтесь, Елена Максимова и ее обручальное кольцо😍💍😍
Камень просто огромный!
Пока непонятно, где Алексей проведет следующий сезон - «Торино» и «Аталанта» все еще обсуждают полноценный трансфер Алексея Миранчука.
Как сообщает Torinogranata со ссылкой на La Stampa и TG3 Piemonte, клуб из Бергамо хочет получить 9,5 миллиона евро за продажу российского полузащитника.
В прошедшем сезоне Серии А Миранчук провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 5 ассистами.
В ожидании решения своей футбольной судьбы, Алексей принял важное решение в личной жизни - сделал предложение совей девушке.
Пара начала встречаться еще в бытность Миранчука игроком «Локомотива».
В 2020 году вместе переехали в Италию, когда Миранчук стал игроком «Аталанты».
В Бергамо Елена закончила магистратуру по специальности «маркетинг». Ранее она училась в МФТИ и работала в сфере инвестиций и финансов.
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