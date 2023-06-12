Камень просто огромный!

Пока непонятно, где Алексей проведет следующий сезон - «Торино» и «Аталанта» все еще обсуждают полноценный трансфер Алексея Миранчука.

Как сообщает Torinogranata со ссылкой на La Stampa и TG3 Piemonte, клуб из Бергамо хочет получить 9,5 миллиона евро за продажу российского полузащитника.

В прошедшем сезоне Серии А Миранчук провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 5 ассистами.

В ожидании решения своей футбольной судьбы, Алексей принял важное решение в личной жизни - сделал предложение совей девушке.

Пара начала встречаться еще в бытность Миранчука игроком «Локомотива».

В 2020 году вместе переехали в Италию, когда Миранчук стал игроком «Аталанты».

В Бергамо Елена закончила магистратуру по специальности «маркетинг». Ранее она училась в МФТИ и работала в сфере инвестиций и финансов.