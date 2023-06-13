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В «Боруссии» работают чертовы гении: только на трансферах клуб заработал как минимум 250 миллионов евро 🤑🤑🤑

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Поставили производство звезд на поток.

На прошлой неделе «Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема в «Мадрид».

За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн. Джуд и «Реал» подпишут контракт на шесть лет. В течение этого времени и могут быть активированы бонусы за различные выступления игрока и клуба.

Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро. Таким образом, на трансфере англичанина немецкий клуб может заработать более 100 миллионов евро. А вот баланс клуба за последние годы с учетом самых крупных продаж.

7 комментариев

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RealM_13
Из этих игроков пока оправдывает ожидания только Холланд. Надеюсь Беллингем также будет играть ярко.
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Hella black
Бенфике и Боруссии в этом плане можно стоя аплодировать 👏🏼
Мы открываем бизнес,мы будем делать бабки 🤑
+3
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Рома Голованов
А смысл то? Выхлопа от этого 0.
+1
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Клуб не особо стремится к победам, им главное заработать
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Сан Икер
Шмели молодцы конечно, но в статье указано, что поставлено производство звезд. Учитывая за сколько они покупали этих ребят в 16-18 летнем возрастах, там и так было понятно что это будущие топ игроки. Большой плюс немцев в том, что у них имидж, как умельцы дальше развивать подающих надежды игроков, а не убивать их как топ клубы.
Укажите стоимость покупки каждого их них. Тогда картинка будет более объективна. Думаю Дортмунду очень далеко по плану сальдо до португальских клубов.
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AJIewka Enjoy!
А могли бы титулы приносить)
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Саид Исаев
А фанатам только и остается деньги считать, трофеев то нет
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