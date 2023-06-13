7 комментариев

В «Боруссии» работают чертовы гении: только на трансферах клуб заработал как минимум 250 миллионов евро 🤑🤑🤑
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На прошлой неделе «Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема в «Мадрид».
За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн. Джуд и «Реал» подпишут контракт на шесть лет. В течение этого времени и могут быть активированы бонусы за различные выступления игрока и клуба.
Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро. Таким образом, на трансфере англичанина немецкий клуб может заработать более 100 миллионов евро. А вот баланс клуба за последние годы с учетом самых крупных продаж.
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Укажите стоимость покупки каждого их них. Тогда картинка будет более объективна. Думаю Дортмунду очень далеко по плану сальдо до португальских клубов.