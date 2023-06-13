7 комментариев

Поставили производство звезд на поток.

На прошлой неделе «Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника Джуда Беллингема в «Мадрид».

За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн. Джуд и «Реал» подпишут контракт на шесть лет. В течение этого времени и могут быть активированы бонусы за различные выступления игрока и клуба.

Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро. Таким образом, на трансфере англичанина немецкий клуб может заработать более 100 миллионов евро. А вот баланс клуба за последние годы с учетом самых крупных продаж.