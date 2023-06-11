В молодежном класико «Реала» одолел «Барселону», команды играли в рамках полуфинала плей-офф 3-го дивизиона.

Первая встреча закончилась победой юношеской «блауграны» со счетом 4:2, а уже в ответной встрече подопечные Рауля разгромили каталонцев со счетом 3:0.

Решающий мяч на свой счет записал Серхио Аррибас. 21-летний полузащитник забил с пенальти на 95-й минуте матча. После этого «сливочные» побежали к своим фанатом, чтобы вместе отметить взятие ворот. Игроки толпой запрыгнули на ограждение трибуны, конструкция не выдержала такого веса и рухнула.

Надо отдать должное некоторым подопечным Рауля, парни принялись помогать фанатам. К счастью, все остались живы.

По данным ESPN, неприятные повреждения получил один поклонник «сливочных», медики своевременно оказали мужчине помощь. Здесь опять стоит отметить молодежку «Мадрида». Пока большая часть команды праздновала победу, несколько игроков стояли рядом с врачами и проверяли состояние пострадавшего болельщика.

Победа над «Барселоной Б» вывела «Кастилью» в финал плей-офф 3-го по значимости дивизиона Испании. Подопечные Рауля в финале сразятся с «Эльденсе».

Как вам такие эмоции в юношеском турнире?