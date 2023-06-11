В конце прошлого года Роналду ушел из европейского футбола и перебрался в Саудовскую Аравию. Этим летом к Криштиану присоединился Бензема. Другой легендарный футболист, Лео Месси, тоже покинул Европу – аргентинец отправился выступать за «Интер Майами» в МЛС.

Кумиры миллионов скоро и вовсе повесят бутсы на гвоздь, но на их место обязательно придут другие талантливые игроки. Об этом заявил Гарет Бэйл, когда у экс-звезды «Реала» спросили о смене эпохи в футболе.

Джермейн Дженас и Питер Крауч в качестве корреспондентов BT Sport попросили Бэйла назвать игроков, которые способны заменить Роналду, Месси и Бензема в роли лидеров нового поколения футболистов.

Первым Гарет упомянул нападающего «ПСЖ» и сборной Франции:

«Очевидно, Мбаппе, посмотрите, что он делает в своем возрасте. Я читал, что он показывает лучшую статистику, чем Месси и Роналду, когда были в его возрасте. Думаю, если он продолжит совершенствоваться, то он станет следующей суперзвездой, за которой люди будут следовать, на которую будут равняться».

Затем валлиец назвал нескольких игроков из АПЛ:

«Конечно, это Холанд, он сейчас в огне. Он ведь здорово выступал во всех клубах, за которые играл. Я думаю, что придет еще много талантов. В Премьер-лиге зажигают Рэшфорд, Грилиш, Фоден. Появляется много хороших игроков. Подобное происходит в любом виде спорта. Настает переходный период, люди просто естественным образом занимают ведущие роли».

Кажется, что совсем недавно сам Гарет вместе с Бензема и Роналду феерил в «Реале», а Месси под руководством Гвардиолы оформлял с «Барсой» требл. Теперь на футбольном Олимпе зажглись новые звезды.

Согласны с мнением Бэйла? А по вашему, кто станет лидерами следующего поколения футболистов?