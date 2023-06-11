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«Он отличный парень, но у него есть контракт с «Челси». Президент «Интера» не уверен, что Лукаку останется в «Интере»

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Владелец «Интера» Стивен Чжан, несмотря на разочарование от поражения в финале Лиги чемпионов, нашел время, чтобы обсудить будущее Ромелу Лукаку.

Чжан сказал: «Ромелу любит «Интер», это очевидно. Он отличный парень, но у него есть контракт с «Челси». Мы должны подождать и пообщаться с клубом, чтобы прояснить будущее Лукаку».

«Интер» не скрывает желание удержать бельгийского нападающего, но ожидается, что «Челси» запросит высокую цену, желая заработать на трансфере. Также не исключается, что лондонцы попробуют встроить Лукаку в состав, дав ему второй шанс в команде.

10 комментариев

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Mason Mount 2208
То что призашло финале не думаю его вина
Просто его надо была взять в стартовый состав а не Джеко или Мартинеса.
После замены Лукаку начались удар по воротам втором тайме.
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RamZessss
Интер его технично сливает. Покупать смысла нет, а аренду продлять постоянно Челси не захочет.
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Vvild
31-летний владелец "Интера". Видимо, очень талантливый паренёк, не иначе.
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Семён Жуйло
Не нужно оставлять. Вчера было отчётливо видно, что Лукаку уже прошел свой пик. Дальше будет только хуже и хуже. Пусть Челси сам с ним разбирается. И денег сэкономим.
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Борис(Марсель)
Я не слежу так уж пристально за этим шкафом, но все матчи, которые довелось увидеть, включая матчи сборной Бельгии, навевали лишь одну мысль - чуваку либо хронически не везёт, либо это его фирменный стиль. Стиль "Запорю любой 100% голевой момент".
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Бродяга-симпатяга
Лукаку мега лузер. Можно вспомнить как он помог Севилье выиграть ЛЕ три года назад когда воткнул мяч в свои ворота. Катар этой зимой с сломанными штангами....
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Balt39
Ответ Mason Mount 2208
То что призашло финале не думаю его вина Просто его надо была взять в стартовый состав а не Джеко или Мартинеса. После замены Лукаку начались удар по воротам втором тайме.
После замены Лукаку или после открытия счета от Ман Сити?))))
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Mason Mount 2208
Ответ Balt39
После замены Лукаку или после открытия счета от Ман Сити?))))
И то и другое)
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Семён Жуйло
Ответ Vvild
31-летний владелец "Интера". Видимо, очень талантливый паренёк, не иначе.
Сын очень талантливого папы.
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Кирилл Казаков
Ответ Vvild
31-летний владелец "Интера". Видимо, очень талантливый паренёк, не иначе.
Пап, мне надоел футбольный менеджер (в 2018 официально было объявлено, тогда ему было почти 27).
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