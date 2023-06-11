10 комментариев

Владелец «Интера» Стивен Чжан, несмотря на разочарование от поражения в финале Лиги чемпионов, нашел время, чтобы обсудить будущее Ромелу Лукаку.

Чжан сказал: «Ромелу любит «Интер», это очевидно. Он отличный парень, но у него есть контракт с «Челси». Мы должны подождать и пообщаться с клубом, чтобы прояснить будущее Лукаку».

«Интер» не скрывает желание удержать бельгийского нападающего, но ожидается, что «Челси» запросит высокую цену, желая заработать на трансфере. Также не исключается, что лондонцы попробуют встроить Лукаку в состав, дав ему второй шанс в команде.