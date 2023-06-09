37-летний футболист недавно продлил контракт с клубом.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в эту субботу, 10 июня 2023 года. Трофей Лиги чемпионов — единственная награда, не покорившаяся Пепу Гвардиолы в период его работы в Англии.

«Интер» брал трофей при Жозе Моуринью, а вскоре пережил кризис, выбраться из которого помогли Антонио Конте и Филиппо Индзаги - за последнее время они выиграли один чемпионский титул и два национальных кубка.

В составах команд есть только один футболист, кто выигрывал Лигу чемпионов — это 37-летний вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон .

Карсон выиграл Лигу чемпионов в в том же городе, в котором в этом году проходит финал - в Стамбуле. Он был в составе «Ливерпуля», который обыграл «Милан» по пенальти в 2005 году. Хотя Карсон не играл в самом финале, но все равно сделал свой вклад: англичанин был в воротах команды в четвертьфинале, в котором «красные» одолели «Ювентусом» со счетом 2:1.

Интересно, что Карсон сразу после финала хотел отдать свою победную медаль другому вратарю «Ливерпуля» Крису Киркленду. Киркленд был травмирован перед финалом - именно поэтому третий номер «красных» Карсон оказался в тот вечер на скамейке запасных.

«Когда мы получили медали, я попытался отдать свою Крису», — сказал Карсон Guardian в 2017 году. Он сыграл больше игр на групповом этапе, чем я. Так что я чувствовал, что он заслужил ее больше.

Но Крис, и это любой подтвердит, кто его знает, действительно хороший парень, он сказал: «Нет. Ты был на скамейке запасных, ты тоже сыграл свою роль».

Недавно 37-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на один год. Голкипер выступает за «горожан» с 2019 года. Карсон провел лишь 2 матча в составе «Сити» за последние 4 сезона – против «Ньюкасла» в АПЛ в 2021 году (4:3) и против «Спортинга» в Лиге чемпионов в 2022-м (0:0).