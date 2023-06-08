KB9 теперь в одной лиге с CR7.

Клуб из Саудовской Аравии организовал презентацию форварда на своем стадионе. Церемонию посетили 62 000 человек.

Футболист поздоровался с фанатами фразой «ас-саляму алейкум» (арабское приветствие, эквивалент слова «здравствуйте». В буквальном переводе – «мир вам» – Sports.ru).

В ходе мероприятия футболист показал болельщикам свой «Золотой мяч». Также на стадионе было организовано световое шоу, которому мог бы позавидовать даже Криштиану Роналду - его встречали скромнее.