Бензема впервые появился на заполненном стадионе в футболке «Аль-Иттихада» - такого светового шоу не было даже на презентации Роналду🎇🎆🎇
KB9 теперь в одной лиге с CR7.
Клуб из Саудовской Аравии организовал презентацию форварда на своем стадионе. Церемонию посетили 62 000 человек.
Футболист поздоровался с фанатами фразой «ас-саляму алейкум» (арабское приветствие, эквивалент слова «здравствуйте». В буквальном переводе – «мир вам» – Sports.ru).
В ходе мероприятия футболист показал болельщикам свой «Золотой мяч». Также на стадионе было организовано световое шоу, которому мог бы позавидовать даже Криштиану Роналду - его встречали скромнее.
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