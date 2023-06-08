Не баскетболом единым.

«Голден Стэйт» Стефена Карри уже вылетел из плей-офф НБА, а сам звездный защитник наслаждается заслуженным отпуском.

В конце мая разыгрывающий получил награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

А на днях в рамках благотворительной акции сыграл в европейский футбол со студентами из Окленда - голы баскетболист праздновал в стиле своего Криштиану Роналду, исполняя фирменное Siuuu.