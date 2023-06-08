Стеф Карри, оказывается, неплохо играет в футбол, а голы празднует в стиле Роналду - фирменным Siuuu🔥🔥🔥
Не баскетболом единым.
«Голден Стэйт» Стефена Карри уже вылетел из плей-офф НБА, а сам звездный защитник наслаждается заслуженным отпуском.
В конце мая разыгрывающий получил награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.
А на днях в рамках благотворительной акции сыграл в европейский футбол со студентами из Окленда - голы баскетболист праздновал в стиле своего Криштиану Роналду, исполняя фирменное Siuuu.
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