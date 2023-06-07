15 комментариев

Было бы странно, если бы промолчал.

Последние несколько недель только и говорили о том, где же окажется Лионель Месси. Он расстался с «ПСЖ», а на него претендовало сразу три клуба − «Аль-Хилаль», «Барселона» и «Интер Майами», причем американцы казались самым маловероятным вариантом.

В среду днем стало известно, что чемпион мира станет игроком клуба, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

После того, как новость стала официальной, британский журналист Пирс Морган, который получил наибольшую известность в спортивном мире благодаря интервью с Криштиану Роналду, написал едкий твит.

«Итак, Месси покидает элитный футбол в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду. Предположительно, теперь мы будем читать/слушать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных писак/обозревателей, которые они писали/говорили о Криштиану, верно? (спойлер: не будем)»

В то время как сам Месси объяснил выбор «Интер Майами», а не «Барселоны», следующими словами: «Деньги никогда не были для меня проблемой. Мы даже не обсуждали контракт с «Барселоной»! Они прислали мне предложение, но оно не было официальным, письменным или подписанным. Если бы дело было бы в деньгах, я бы перешел в Саудовскую Аравию.

Я не уверен, что «Барса» сделала все возможное, чтобы это [трансфер] произошло. Я просто знаю, что мне сказал Хави. Я уверен, что в клубе есть люди, которые не хотят моего возвращения в «Барсу», считая это негативным для клуба.

Я мечтал о возвращении в «Барселону», но я никогда не был уверен, что это произойдет, потому что я очень хорошо помню, что произошло в августе 2021 года, два года назад».