Гаспачо
Блог

«Закончил с футболом раньше Роналду». Пирс Морган прокомментировал переход Месси в МЛС

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Пирс Морган Пирс Морган
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Интер Майами Интер Майами
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Было бы странно, если бы промолчал.

Последние несколько недель только и говорили о том, где же окажется Лионель Месси. Он расстался с «ПСЖ», а на него претендовало сразу три клуба − «Аль-Хилаль», «Барселона» и «Интер Майами», причем американцы казались самым маловероятным вариантом.

В среду днем стало известно, что чемпион мира станет игроком клуба, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

После того, как новость стала официальной, британский журналист Пирс Морган, который получил наибольшую известность в спортивном мире благодаря интервью с Криштиану Роналду, написал едкий твит.

«Итак, Месси покидает элитный футбол в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду. Предположительно, теперь мы будем читать/слушать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных писак/обозревателей, которые они писали/говорили о Криштиану, верно? (спойлер: не будем)»

В то время как сам Месси объяснил выбор «Интер Майами», а не «Барселоны», следующими словами: «Деньги никогда не были для меня проблемой. Мы даже не обсуждали контракт с «Барселоной»! Они прислали мне предложение, но оно не было официальным, письменным или подписанным. Если бы дело было бы в деньгах, я бы перешел в Саудовскую Аравию.

Я не уверен, что «Барса» сделала все возможное, чтобы это [трансфер] произошло. Я просто знаю, что мне сказал Хави. Я уверен, что в клубе есть люди, которые не хотят моего возвращения в «Барсу», считая это негативным для клуба.

Я мечтал о возвращении в «Барселону», но я никогда не был уверен, что это произойдет, потому что я очень хорошо помню, что произошло в августе 2021 года, два года назад».

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A K
Рональдо закончил с футболом, но не прошел футбол. Месси прошел футбол, но не закончил с футболом. Вот и вся разница. Оставил диве рекорд по голам в ЛЧ, набитый эстонцам и лихтенштейнцам, чтобы тот не плакал и тушь не текла.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Только факты. Криш и вышел на топ-уровень раньше.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akselrod Andrei
Пирс, сладкий, не знаю, что ты получаешь от Криштиану за бесконечный поток обожествляния его, но кто тут чемпион мира собственно?-
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Ответ Oleg
Закончил ЧЕМПИОНОМ МИРА, а не побитой сабакой провалившейся в МЮ и на ЧМ.
Вспомни как фаны псж оскорбляли месси.Так кто там побитая сабака.Терпел клуб из-за денег.Уехал в млс что бы не напрягаться а родная барса просто открестилась от величайшего вашего.Молчи лучше олег
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Закончил ЧЕМПИОНОМ МИРА, а не побитой сабакой провалившейся в МЮ и на ЧМ.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gayush Matnishyan
Сколько же он ждал этого момента чтобы сделать подобное заявление, жалко таких
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsen Tilekbekov
Ответ A K
Рональдо закончил с футболом, но не прошел футбол. Месси прошел футбол, но не закончил с футболом. Вот и вся разница. Оставил диве рекорд по голам в ЛЧ, набитый эстонцам и лихтенштейнцам, чтобы тот не плакал и тушь не текла.
Видно, что ты шаришь в футболе. «Эстонцам и лихтенштейнцам»… в ЛЧ🤦🏻‍♂️😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tibilovkaz.13@icloud.com
13 летние фанатика месси сейсас набигут
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Исмаилгаджи Хачалов
Роналду развалил Ювентус и чуть не сделал то же самое с МЮ ,пёс Морган хотел чтобы Месси сделал то же самое с Барсой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Фруктовый роналду
Вспомни как фаны псж оскорбляли месси.Так кто там побитая сабака.Терпел клуб из-за денег.Уехал в млс что бы не напрягаться а родная барса просто открестилась от величайшего вашего.Молчи лучше олег
у Барсы с финансами траблы, так бы они очевидно даже не думали бы и забрали бы Месси назад, будь ему даже 40

а то что фанаты ПСЖ клoyны мы уже давно знаем.. какой клуб такие и фанаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Фруктовый роналду
Вспомни как фаны псж оскорбляли месси.Так кто там побитая сабака.Терпел клуб из-за денег.Уехал в млс что бы не напрягаться а родная барса просто открестилась от величайшего вашего.Молчи лучше олег
Так обидно за бездаря роналду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S S
Ответ A K
Рональдо закончил с футболом, но не прошел футбол. Месси прошел футбол, но не закончил с футболом. Вот и вся разница. Оставил диве рекорд по голам в ЛЧ, набитый эстонцам и лихтенштейнцам, чтобы тот не плакал и тушь не текла.
Три года подряд вылет в 1/8 ЛЧ, вот это достижение) при чем с разными «топ клубами»)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alihan Shoranov
Ответ A K
Рональдо закончил с футболом, но не прошел футбол. Месси прошел футбол, но не закончил с футболом. Вот и вся разница. Оставил диве рекорд по голам в ЛЧ, набитый эстонцам и лихтенштейнцам, чтобы тот не плакал и тушь не текла.
Месси максимум прошёл пешком все матчи Лиги чемпионов. Он даже в лиге кукурузников тусклый. И ещё, в ЛЧ куча представителей чемпионата Эстонии и Лихтенштейна....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий