7 комментариев

Легендарный экс-главный тренер «Милана» считает, что «Интер» может победить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, но при одном условии.

Сакки сказал Gazzetta dello Sport: «Как «Интер» может остановить Эрлинга Холанда? С помощью пистолета... Шутки в сторону, винг-беки «Интера» будут прикреплены к вингерам «Сити», а значит, Холанд будет один среди трех центральных защитников. Если один из них не закроет де Брюйне или другого игрока, выходящего на поле, «Ман Сити» будет превосходить «Интер» в полузащите.

Сакки предположил о тактике «Интера» на этот матч: «На практике, при схеме 5-3-2, поскольку Симоне Индзаги использует пять игроков сзади, а не три, вы теряете игроков для построения атак или высокого прессинга.

Когда мой «Милан» встречался с «Наполи» с Марадоной и Карекой, я беспокоился о том, чтобы не дать этим двум звездам получить мяч. Поэтому я просил организовать прессинг на игрока с мячом.

Однако «Интер» не очень-то прессингует. Думаю, они будут строить игру на внимании к обороне и быстрых контратаках.

Вы не можете победить соперника с помощью расстановки, вы просто должны иметь сильную мотивацию, высокий командный дух и план игры, который усиливает качества коллектива и личностей.

«Интер» хорошо контратакует, им нужно сосредоточиться на этом и пугать «Ман Сити» быстрыми всплесками, чтобы они не чувствовали себя так свободно, как им хочется. Против «Ман Сити» нельзя сидеть сложа руки все 90 минут, рано или поздно они забьют».