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Легендарный Арриго Сакки предсказывает всю тактику финала ЛЧ. Подсказал «Интеру», как остановить Холанда

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Легендарный экс-главный тренер «Милана» считает, что «Интер» может победить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, но при одном условии.

Сакки сказал Gazzetta dello Sport: «Как «Интер» может остановить Эрлинга Холанда? С помощью пистолета... Шутки в сторону, винг-беки «Интера» будут прикреплены к вингерам «Сити», а значит, Холанд будет один среди трех центральных защитников. Если один из них не закроет де Брюйне или другого игрока, выходящего на поле, «Ман Сити» будет превосходить «Интер» в полузащите.

Сакки предположил о тактике «Интера» на этот матч: «На практике, при схеме 5-3-2, поскольку Симоне Индзаги использует пять игроков сзади, а не три, вы теряете игроков для построения атак или высокого прессинга.

Когда мой «Милан» встречался с «Наполи» с Марадоной и Карекой, я беспокоился о том, чтобы не дать этим двум звездам получить мяч. Поэтому я просил организовать прессинг на игрока с мячом.

Arrigo Sacchi to receive UEFA President's Award | Inside UEFA | UEFA.com

Однако «Интер» не очень-то прессингует. Думаю, они будут строить игру на внимании к обороне и быстрых контратаках.

Вы не можете победить соперника с помощью расстановки, вы просто должны иметь сильную мотивацию, высокий командный дух и план игры, который усиливает качества коллектива и личностей.

«Интер» хорошо контратакует, им нужно сосредоточиться на этом и пугать «Ман Сити» быстрыми всплесками, чтобы они не чувствовали себя так свободно, как им хочется. Против «Ман Сити» нельзя сидеть сложа руки все 90 минут, рано или поздно они забьют».

7 комментариев

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Rhett Butler
Думаю там чуточку все сложнее, а так в целом согласен, шанс Интера "на внимании к обороне и быстрых контратаках")))
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Артём Лыфарь
Сити можно остановить, но хватит ли игроков Интера на весь матч? Прессинг это очень энергозатратное занятие, да и Интер не супер "прессинг машина", поэтому нужно постараться сыграть максимально персонально(весь матч), ибо если будет пару моментов, то игрокам Сити этого может хватить. Итог: отойти от своих игровых принципов и включить прессинг, играть на контратаках. Но это всё зависит еще от того, кто первый откроет счёт. Если конечно Интер забьет первый, то Сити будем тяжко, если же наоборот, то игра скорее всего откроется и будет по-настоящему играющий финал. Жду, очень интересно это противостояние.
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Артур Мкртычян
Ответ Артём Лыфарь
Сити можно остановить, но хватит ли игроков Интера на весь матч? Прессинг это очень энергозатратное занятие, да и Интер не супер "прессинг машина", поэтому нужно постараться сыграть максимально персонально(весь матч), ибо если будет пару моментов, то игрокам Сити этого может хватить. Итог: отойти от своих игровых принципов и включить прессинг, играть на контратаках. Но это всё зависит еще от того, кто первый откроет счёт. Если конечно Интер забьет первый, то Сити будем тяжко, если же наоборот, то игра скорее всего откроется и будет по-настоящему играющий финал. Жду, очень интересно это противостояние.
если Сити первый забьет. интер скорее всего будет разбит. если первым забьет интер. у них появяться хоть какие-то шансы. то что сказал Сакки на бумаге выглядит хорошо. а на деле интеру будет очень сложно реализовать этот план. пара контр атак за матч, это возможно все что получит Интер.
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Артур Мкртычян
Ответ Артём Лыфарь
Сити можно остановить, но хватит ли игроков Интера на весь матч? Прессинг это очень энергозатратное занятие, да и Интер не супер "прессинг машина", поэтому нужно постараться сыграть максимально персонально(весь матч), ибо если будет пару моментов, то игрокам Сити этого может хватить. Итог: отойти от своих игровых принципов и включить прессинг, играть на контратаках. Но это всё зависит еще от того, кто первый откроет счёт. Если конечно Интер забьет первый, то Сити будем тяжко, если же наоборот, то игра скорее всего откроется и будет по-настоящему играющий финал. Жду, очень интересно это противостояние.
Интер в персоналку не умеет играть. это не Аталанта.
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Артём Лыфарь
Ответ Артур Мкртычян
если Сити первый забьет. интер скорее всего будет разбит. если первым забьет интер. у них появяться хоть какие-то шансы. то что сказал Сакки на бумаге выглядит хорошо. а на деле интеру будет очень сложно реализовать этот план. пара контр атак за матч, это возможно все что получит Интер.
Тем не менее, шансы есть. Интер должен сыграть матч сезона. Тем не менее ожидания от них заниженные, поэтому на них ничего не давит, так что в любом случае это будет интересное противостояние. Атакующий Ман Сити и контратакующий Интер, на бумаге это очень интересно, посмотрим как оно будет.
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Артём Лыфарь
Ответ Артур Мкртычян
Интер в персоналку не умеет играть. это не Аталанта.
С этим я согласен, но и смотреть на автобус((
В любом случае лучше смотреть на персоналку, чем на автобус.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Артём Лыфарь
Сити можно остановить, но хватит ли игроков Интера на весь матч? Прессинг это очень энергозатратное занятие, да и Интер не супер "прессинг машина", поэтому нужно постараться сыграть максимально персонально(весь матч), ибо если будет пару моментов, то игрокам Сити этого может хватить. Итог: отойти от своих игровых принципов и включить прессинг, играть на контратаках. Но это всё зависит еще от того, кто первый откроет счёт. Если конечно Интер забьет первый, то Сити будем тяжко, если же наоборот, то игра скорее всего откроется и будет по-настоящему играющий финал. Жду, очень интересно это противостояние.
Посмотрите, как играл МЮ против Сити в двух последних играх, там почти не было выского прессинг, игроки старались по максимуму ограничивать Сити в центре поля, но при этом нельзя глухо садится в оборону, как это сделал Реал в ответной игре в ЛЧ.
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