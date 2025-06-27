📸🎥 «Бавария» провела фотосессию в стиле американских школьников. Вышло очень забавно 😁

«Бавария» со счетом 0:1 уступила «Бенфике» в заключительном туре группового этапа чемпионата мира среди клубов и вышла в плей-офф со второй строчки. В 1/8 турнира мюнхенцы сыграют с бразильским «Фламенго».

В США подопечные Венсана Компани пропитались местной культурой – «Бавария» провела фотосессию в стиле американских школьных альбомов. Мюнхенцев приодели и распределили по нескольким категориям: первокурсники (до 20 лет), второкурсники (21-24 года), юниоры (25-29 лет) и выпускники (от 30 лет).

Фотосет назвали «Класс 2025».

Кадры получились потрясающими! «Бавария» собрала всех персонажей типичной истории про американскую школу – задиры, ботаники, спортсмены, неформалы. Некоторых даже в чирлидеров переодели.

Класс «выпускников» особенно хорош – Мюллер и Нойер буквально воплощение мема:

Ботаник Йозуа и два школьных задиры.

Киммих и Мюллер отлично вжились в свои образы, пресс-служба мюнхенцев засняла забавную сценку.

Журналистка: «Йозуа, ты был одним из ботаников?»

Киммих: «Ну да, я был очень амбициозен».

Мюллер: «Да конечно, он был ботаном».

Журналистка: «Но при этом ты был крутым?»

Киммих: «Нет».

Мюллер: «Конечно, он не был, только посмотри на него. Не был он крутым. А я, конечно, был крутым, да я всегда крутой».

Блеск!

🎥 Нойер дал молодежи «Баварии» мастер-класс по принятию ледяных ванн. Вот поэтому Ману – GOAT 😁