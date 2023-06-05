«Стиль Златана». Легендарные цитаты легендарного игрока🎥
Ушла эпоха: легендарный Златан Ибрагимович завершил карьеру.
«Милан» придумал изящный слоган для прощания – GodBye, Zlatan. Болельщики подхватили и выложили на трибуне огромную мозаику в последнем туре Серии А.
Карьера Ибрагимовича была невероятной: он выступал за топовые клубы в сильнейших чемпионатах, забил более 500 голов на клубном уровне, уезжал в МЛС, но вернулся в Европу, являлся капитаном сборной Швеции. Но помимо успехов на поле, Златан известен и своим дерзким поведением за его пределами.
Предлагаем проводить шведа и вспомнить одни из самых ярких его цитат:
О свисте болельщиков «Вероны» в момент его прощания с футболом.
«Свистите. Это для вас главный момент в году – увидеть меня».
О принятии решения о завершении карьеры
«Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже Бог плачет».
О неоднозначной фотографии с Жераром Пике и своей ориентации
«Приезжай сегодня вечером ко мне домой, и сама поймешь. Да, и сестру с собой захвати».
О Лионеле Месси
«Говорите, Месси превосходит меня, потому что у него есть Золотые мячи? Что ж, это весомый аргумент. Зато я могу купить себе конфету в автомате, не вставая для этого на табуретку».
О работе с Гвардиолой
«Представьте, что вы купили «Феррари», а водите ее так, будто у вас «Фиат».
О подарке своей жене на день рождения
«Что я ей купил? Ничего. У нее уже есть Златан».
О том, как Златану удалось избавиться от опеки Стефана Аншо
«Сначала я бежал налево, он также побежал налево. Тогда я побежал прямо, и он тоже. Я снова сместился влево, а он ушел покупать хот-дог».
О Марио Балотелли
«Я тоже люблю феерверки, но обычно взрываю их в саду или на специальных площадках. Я никогда еще не поджигал свой собственный дом».
О своем стиле игры
«Стиль Златана».
О сравнении Гвардиолы и Моуринью
«Моуриньо является полной противоположностью Гвардиолы. Если Моуриньо пропускал свет в комнату, то Гвардиола опускал жалюзи. Я думаю, что таким образом Гвардиола пытался противостоять ему».
Об «Арсенале»
«Арсен Венгер спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: «Златан не ходит на прослушивания».
О травмах
«Травмированный Златан – это самая прекрасная новость для любой команды».
О ЧМ 2014
«Без меня на этом чемпионате мира и смотреть будет не на кого, так что можно его не смотреть вовсе».
О прощании с «ПСЖ»
«Я пришёл как король, ухожу как легенда».
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„Мы тут кое-чего присматриваем, но если не найдем подходящий вариант, тогда я просто куплю гостиницу, в которой мы сейчас живем.“