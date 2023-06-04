Гаспачо
Блог

🧨🧨🧨 Ничего себе! Знаете, куда уходит Райс? В «Баварию»! Тухель считает Деклана идеальным полузащитником, а клуб готов потратить рекордную сумму на трансфер 🤯

Клубы Клубы
Деклан Райс Деклан Райс
Томас Тухель Томас Тухель
Вест Хэм Вест Хэм
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Пока «Арсенал» думал, «Бавария» оформляла.

«Бавария Мюнхен» близка к подписанию капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. Шокирующий инсайд пришел от The Times.

24-летний англичанин точно покинет летом свой нынешний клуб, но никто не ожидал, что он отправится в Германию.

Фаворитом на игрока считался «Арсенал», который уже давно находится в контакте с клубом и футболистом. Помимо пушкарей, активный интерес проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Bayern Munich set to make first offer for West Ham United star Declan Rice – 101 Great Goals

Такой резкий поворот произошел в пятницу, когда в прессу просочилась информация о скором подписании игрока мюнхенской «Баварией».

Инициатором трансфера стал Томас Тухель. Он недавно провел переговоры с футболистом, где назвал его «идеальным полузащитником для «Баварии».

Журналист Marca Хосе Феликс Диас также утверждает, что «Бавария» вот-вот закроет сделку.

«Бавария» готова заплатить полную сумму отступных - £85 млн. Это будет рекордная трата в истории немецкого футбола.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superduper
Ну надеюсь заиграет, а то последнее время талантливые полузащитники заиграть не могут в мюнхене из за связки горецка киммих
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Кот feat. Хося
и зачем Баварии еще опорник?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур
Приходят Лаймер и Райс.
Кто-то должен уйти..Забитцер, Гравенберх?
Жаль Раяна, шанса толком недали даже.
Что делать с Леоном? 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R.galimbekovais@gmail.com
Ошибка номер 1!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T S
Ответ Добрый Кот feat. Хося
и зачем Баварии еще опорник?
А сколько у Баварии опорников? Ноль?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий