🧨🧨🧨 Ничего себе! Знаете, куда уходит Райс? В «Баварию»! Тухель считает Деклана идеальным полузащитником, а клуб готов потратить рекордную сумму на трансфер 🤯
Пока «Арсенал» думал, «Бавария» оформляла.
«Бавария Мюнхен» близка к подписанию капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. Шокирующий инсайд пришел от The Times.
24-летний англичанин точно покинет летом свой нынешний клуб, но никто не ожидал, что он отправится в Германию.
Фаворитом на игрока считался «Арсенал», который уже давно находится в контакте с клубом и футболистом. Помимо пушкарей, активный интерес проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Такой резкий поворот произошел в пятницу, когда в прессу просочилась информация о скором подписании игрока мюнхенской «Баварией».
Инициатором трансфера стал Томас Тухель. Он недавно провел переговоры с футболистом, где назвал его «идеальным полузащитником для «Баварии».
Журналист Marca Хосе Феликс Диас также утверждает, что «Бавария» вот-вот закроет сделку.
«Бавария» готова заплатить полную сумму отступных - £85 млн. Это будет рекордная трата в истории немецкого футбола.
Кто-то должен уйти..Забитцер, Гравенберх?
Жаль Раяна, шанса толком недали даже.
Что делать с Леоном? 🤔