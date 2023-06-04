Пока «Арсенал» думал, «Бавария» оформляла.

«Бавария Мюнхен» близка к подписанию капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. Шокирующий инсайд пришел от The Times.

24-летний англичанин точно покинет летом свой нынешний клуб, но никто не ожидал, что он отправится в Германию.

Фаворитом на игрока считался «Арсенал», который уже давно находится в контакте с клубом и футболистом. Помимо пушкарей, активный интерес проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Такой резкий поворот произошел в пятницу, когда в прессу просочилась информация о скором подписании игрока мюнхенской «Баварией».

Инициатором трансфера стал Томас Тухель. Он недавно провел переговоры с футболистом, где назвал его «идеальным полузащитником для «Баварии».

Журналист Marca Хосе Феликс Диас также утверждает, что «Бавария» вот-вот закроет сделку.

«Бавария» готова заплатить полную сумму отступных - £85 млн. Это будет рекордная трата в истории немецкого футбола.