Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о своем опыте в «Реале», где он играл за вторую команду клуба «Кастилью». Бразилец провел всего один сезон в столице Испании, прежде чем присоединиться к гигантам Лиги 1 «Монако», а потом к «Ливерпулю».

Фабиньо перешел в португальский клуб «Риу Аве» из «Флуминенсе» в июле 2012 года, а затем сразу же оказался в «Кастилье» в годовой аренде. Тогда 19-летний бразилец всего один раз сыграл за первую команду «Мадрида», но представлял «Кастилью» в 30 матчах.

«В «Мадриде» я играл за «Кастилью», но часто тренировался с первой командой. Это был такой шаг вперед. Я пришел из ниоткуда и вдруг оказался рядом сильнейшими игроками на планете», - вспоминает Фабиньо.

«Такие парни, как Роналду, Ди Мария и Игуаин просто никогда не промахивались! Меня также очень впечатлил Ласс Диарра. Он так легко находил свободные зоны между линиями. Когда смотришь на таких профессионалов, то думаешь: «Это другой уровень, черт возьми!». Я многому научился в «Реале».

В конце концов Фабиньо отказался от перехода в «Мадрид» на постоянной основе, поскольку хотел регулярно получать игровое время в основной команде. Он присоединился к «Монако» в 2013-м году.

«Решение уйти спустя всего лишь один сезон было непростым. Тренер «Кастильи» сказал мне, что, если я останусь, у меня будут хорошие шансы перейти в первую команду, но, в конце концов, в «Монако» я был уверен, что буду играть, регулярно выходить на поле за европейский топ-клуб. Я был готов к этому вызову», — добавил Фабиньо.

Бразилец стал одним из из самых востребованных полузащитников в Европе за время своего пребывания в «Монако», а присоединившись к «Ливерпулю» в 2018 году за 45 миллионов евро, он выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу.