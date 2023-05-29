🔞🔞🔞 «Две головы думают лучше, чем одна». Легенда «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо удостоен статуи, которая оценила его по достоинству 😂
Легендарный полузащитник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо был удостоен памятника, который оценили не только любители футбола, но и... вы поймете.
Посмотрите и переходите к реакции соцсетей.
💭 «Что хранится у других победителей Кубка Либертадорес между ног?»
💭 «Неудивительно, что он был таким хорошим плеймейкером. Две головы думают лучше, чем одна».
💭 «Крутая статуя, но они зря поступили так жестко».
💭 «Я могу себе представить разговор между скульпторами.
- Че, осталось много бронзы, оставим ее себе?
- Не, давай сделаем в нем огромный комок.
- Аа, это хорошая идея».
💭 «Что за трофей у тебя в кармане?»
💭 «Зачем они вооружили его?»
💭 «Статуя похожа на ту, которая держит пончик в «Симпсонах».
Марсело Гальярдо - трехкратный обладатель Кубка Либертадорес (один раз - как игрок, а дважды - как тренер).
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