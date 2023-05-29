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🔞🔞🔞 «Две головы думают лучше, чем одна». Легенда «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо удостоен статуи, которая оценила его по достоинству 😂

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Легендарный полузащитник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо был удостоен памятника, который оценили не только любители футбола, но и... вы поймете.

Посмотрите и переходите к реакции соцсетей.

💭 «Что хранится у других победителей Кубка Либертадорес между ног?»

💭 «Неудивительно, что он был таким хорошим плеймейкером. Две головы думают лучше, чем одна».

💭 «Крутая статуя, но они зря поступили так жестко».

💭 «Я могу себе представить разговор между скульпторами.

- Че, осталось много бронзы, оставим ее себе?

- Не, давай сделаем в нем огромный комок.

- Аа, это хорошая идея».

💭 «Что за трофей у тебя в кармане?»

💭 «Зачем они вооружили его?»

💭 «Статуя похожа на ту, которая держит пончик в «Симпсонах».

Марсело Гальярдо - трехкратный обладатель Кубка Либертадорес (один раз - как игрок, а дважды - как тренер).

1 комментарий

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maksim shavkun
Яповец😂
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