Легендарный полузащитник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо был удостоен памятника, который оценили не только любители футбола, но и... вы поймете.

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💭 «Что хранится у других победителей Кубка Либертадорес между ног?»

💭 «Неудивительно, что он был таким хорошим плеймейкером. Две головы думают лучше, чем одна».

💭 «Крутая статуя, но они зря поступили так жестко».

💭 «Я могу себе представить разговор между скульпторами.

- Че, осталось много бронзы, оставим ее себе?

- Не, давай сделаем в нем огромный комок.

- Аа, это хорошая идея».

💭 «Что за трофей у тебя в кармане?»

💭 «Зачем они вооружили его?»

💭 «Статуя похожа на ту, которая держит пончик в «Симпсонах».

Марсело Гальярдо - трехкратный обладатель Кубка Либертадорес (один раз - как игрок, а дважды - как тренер).