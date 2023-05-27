Победы это не приносит.

Болельщики заметили, что Криштиану Роналду много руководил командой в последнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Иттифака».

Клуб Роналду не смог взять чемпионский титул, уступив в чемпионской гонке «Аль-Хилалю».

Криштиану не смог отличиться в субботу и был заменен на 84-й минуте.

38-летний нападающий регулярно раздавал советы и указания партнерам, что заставило болельщиков задуматься о новой роли португальца в клубе.

💭 «Криш играет на и дает инструкции своим товарищам по команде на каждую передачу. Лол».

💭 «Аль-Наср» - это цирк. Роналду выполняет несколько задач, будучи игроком и тренером одновременно».

💭 «До чего же странно это все наблюдать».