🎪 «Аль-Наср» - это цирк». Роналду стал играющим тренером? Любопытное наблюдение саудовских фанатов
Победы это не приносит.
Болельщики заметили, что Криштиану Роналду много руководил командой в последнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Иттифака».
Клуб Роналду не смог взять чемпионский титул, уступив в чемпионской гонке «Аль-Хилалю».
Криштиану не смог отличиться в субботу и был заменен на 84-й минуте.
38-летний нападающий регулярно раздавал советы и указания партнерам, что заставило болельщиков задуматься о новой роли португальца в клубе.
💭 «Криш играет на и дает инструкции своим товарищам по команде на каждую передачу. Лол».
💭 «Аль-Наср» - это цирк. Роналду выполняет несколько задач, будучи игроком и тренером одновременно».
💭 «До чего же странно это все наблюдать».
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