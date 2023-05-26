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«Быть в «Наполи» − это привилегия, а не обязанность». Де Лаурентис мощно ответил фанатам

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Скрытый посыл Лучано Спаллетти.

Болельщики «Наполи» спросили у президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о будущем Лучано Спаллетти. Тренер может уйти из Неаполя всего спустя несколько недель после того, как принес первый за 33 года титул чемпиона Серии А.

«Ребята, быть в «Наполи» − это привилегия, а не обязанность, − сказал Де Лау толпе. − В июне прошлого года я дерзко пообещал вам, что мы привезем Скудетто в Неаполь, и нам это удалось.

Теперь мы с вами открыли цикл, теперь вы должны снова найти на это терпение. Мы открыли цикл, и в следующие несколько лет мы должны снова победить вместе».

Похоже, что Де Лаурентис целиком и полностью готов двигаться вперед без Спаллетти. По слухам тренер может сделать годовой перерыв.

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