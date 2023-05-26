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🧨🧨🧨 Месси, Ди Мария и Бускетс уходят в «Аль-Хилаль». Инсайд саудовского журналиста, который подтвердил главный редактор Marca 🤯

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Футбол Футбол

Вопрос времени.

Футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф заявил, что летом «Аль-Хилаль» подпишет Лионеля Месси, Анхеля Ди Марию и Серджи Бускетса.

У аргентинского дуэта контракты истекают в конце сезона. А Бускетс уже точно покинет «Барселону» летом.

Аль-Шенаиф заявил в недавней программе SBC:

«Месси приедет в «Аль-Хилаль» в сопровождении Ди Марии и Бускетса».

Lionel Messi To Saudi Club Al Hilal It Is Reported That The Agreement Has Been Signed – News Portal

Феликс Диас, главный редактор испанской газеты Marca, подтвердил:

«Аль-Хилаль» близок к подписанию Месси, Ди Марии, Бускетса и Альбы.

Уверяю вас, Месси не поедет в Барселону... а его прибытие в «Аль-Хилаль с Ди Марией – это вопрос времени.

Отец Месси говорит, что его сыну будет трудно вернуться в «Барселону». «Париж» скоро объявит об уходе Лионеля... и он уедет в «Аль-Хилаль».

14 комментариев

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Илья Манахов
Саудовский аналитик говорит что Месси перейдёт в СА, а редактор мадридской газеты говорит что он не перейдёт в Барселону😂😂😂
+9
-3
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DjoRascal
Иньесту ждать в «Аль-Хилаль» ?) Он , вроде как, не собирается вешать бутсы на гвоздь
+3
0
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Роман Спартачок
Опять Роналду будет плакать без трофеев :))
+3
-1
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Вячеслав Новиков
Я думаю так будет лучше для всех, печально что расстались так неудачно, но это жизнь
+2
0
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Вырви Глаз
Это замечательная новость,попылят старички еще в пустыне
+2
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Hella black
Если эти трое переедут таки в Аль-Хиляль,на полном серьёзе вам говорю,будьте внимательны и осторожны за КриРо ! Это добьёт его,Роналду вновь будет в тени Месси
+3
-2
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Pedri
А ещё Альба тоже с Месси и Бускетска будет в Саудовская Аравия!!!
+1
0
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Iamliam
Он может делать что угодно, позволить себе наконец играть без давления, Лео все все доказал.
+1
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Никита Мальковский
это было понятно после ухода буси и Альбы из Барселоны
+1
0
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timurych
Ответ СД18
Интересно, чисто теоретически, может в другие клубы чемпионата СА, кто еще из игроков мог бы перейти? Рамос Пепе вроде не плохо в Португалии играет Суарес за Гремио забивает, но может к Месси сорватся Ибрагимович Мане вроде и моложе, но карьера забуксовала в Баварии Кто ещё?
Эм... Кокорин?
+1
0
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Философ Востока
Источник: саудовский журналист и главный редактор промадридской газеты 🤔🤔🤔
Определённо верим.
+1
-1
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alexandru.ciubotaru15@mail.ru
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СД18
Интересно, чисто теоретически, может в другие клубы чемпионата СА, кто еще из игроков мог бы перейти?
Рамос
Пепе вроде не плохо в Португалии играет
Суарес за Гремио забивает, но может к Месси сорватся
Ибрагимович
Мане вроде и моложе, но карьера забуксовала в Баварии
Кто ещё?
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Ivan Ivanych
И конечно меся это не из-за денег, это другое
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Iamliam
Ответ alexandru.ciubotaru15@mail.ru
Комментарий удален модератором
Это пока все болтовня, контракт ему Барса так и не предложила до сих пор.
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