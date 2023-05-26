14 комментариев

Вопрос времени.

Футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф заявил, что летом «Аль-Хилаль» подпишет Лионеля Месси, Анхеля Ди Марию и Серджи Бускетса.

У аргентинского дуэта контракты истекают в конце сезона. А Бускетс уже точно покинет «Барселону» летом.

Аль-Шенаиф заявил в недавней программе SBC:

«Месси приедет в «Аль-Хилаль» в сопровождении Ди Марии и Бускетса».

Феликс Диас, главный редактор испанской газеты Marca, подтвердил:

«Аль-Хилаль» близок к подписанию Месси, Ди Марии, Бускетса и Альбы.

Уверяю вас, Месси не поедет в Барселону... а его прибытие в «Аль-Хилаль с Ди Марией – это вопрос времени.

Отец Месси говорит, что его сыну будет трудно вернуться в «Барселону». «Париж» скоро объявит об уходе Лионеля... и он уедет в «Аль-Хилаль».