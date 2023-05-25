9 комментариев

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После стычки с Винисиусом Мамардашвили назвали расистом. За него вступился Кварацхелия

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Матч «Реала» и «Валенсии» давно отгремел, но отголоски расистского скандала звучат до сих пор.

Поклонники Винисиуса принялись обсуждать поведение Мамардашвили в эпизоде, с которого начался конфликт игроков в концовке встречи. Сперва Рюдигер толкнул не желавшего отдавать ему мяч Мусу. Юнус упал на газон, к нему подбежал Винисиус.

Мамардашвили в свою очередь поспешил заступиться за одноклубника.

В ходе конфликта Винисиусу действительно немного досталось от грузина.

При этом Милитао и Рюдигер не проявили особой нежности к Георгию.

После матча в соцсетях голкипера «Валенсии» появился пост с лаконичной подписью: «Нет расизму».

Хоть некоторые поклонники футбола поддержали Мамардашвили, в комментариях грузина продолжили обвинять в расизме. Тогда Георгий опубликовал новый пост, где подробно прокомментировал эпизод в матче против «Мадрида»:

«Все люди равны. Это один из моих жизненных девизов, от которого я никогда не отклонялся. Мое большое уважение и поддержка Винисиусу. Во время матча я хотел поддержать и встать на защиту своего одноклубника, ничего больше. Расизму нет места в футболе, и мы должны бороться с ним вместе».

Слова вратаря не подействовали на особо чувствительных болельщиков. Мамардашвили с новой силой начали обвинять в проявлении расизма. В данный момент комментарии к публикации Георгия ограничены.

За партнера по сборной пришлось вступиться Кварацхелии. Хвича написал в соцсетях:

«Мы с этим парнем знакомы с детства, вместе жили в академии, где начинали играть в футбол. Мало кто лучше меня знает, что он готов сделать, чтобы защитить друга и товарища по команде. Георгий – парень с большим сердцем, он хороший человек и вратарь. Он просто защищал своего одноклубника. В футболе нет места расизму. Винисиус, мы с тобой и мы должны бороться с расизмом вместе».

Хвича заступился за друга и навлек на себя гнев поклонников Винисиуса. Вот лишь несколько комментариев под публикацией Кварацхелии:

💭 «Прости, но ты никогда не станешь игроком «Мадрида» после такого заявления. Твой друг Георгий – очень плохой человек, это факт».

💭 «Вся эта ситуация о Вини и о расизме, с которым он сталкивается каждую неделю. Пожалуйста, не нужно перетягивать одеяло на своего друга. Ты должен был это понимать».

💭 «Заткнись, твоего мнения вообще никто не спрашивал».

💭 «Так, так, ты поддерживаешь то, что он напал на Винисиуса? Тебе должно быть стыдно. Нет расизму, нет таким расистам, как ты. Георгий защищал расиста, который поддерживает расизм. Если бы он был против расизма, то поступил бы иначе. Можете не притворяться, мы все знаем, кто вы на самом деле. Трусы, прячущиеся за словами, у вас не хватает смелости действовать решительно».

Пост Хвичи прокомментировал популярный британский репер Санта Дейв: «Заткнись, чувак».

Как вам такая совместная борьба с расизмом?

9 комментариев

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Темирлан Шаваев
Извиняюсь а в чем эти двое грузинов не правы?
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Ненавидящий2.0
Это не борьба с расизмом - это истерия. Те же Рюдигер и Милитао и ещё несколько игроков из Мадрида тоже чернокожие, однако с ними нет таких проблем как с Винисиусом каждую неделю. Дело в самом Винисиусе
+7
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+6
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Butrymovich Mikalai
фанаты кабинета выучили новое слово - "расизм". хоть какая то польза. жаль что они еще пока не понимают значения.... но дело, как говорится, наживное
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xDe xDe
Да ничего особенно страшного там Мамардашвили не натворил, соцсети как всегда, хейтят всё попало. Тут нехорошо только то, что одного лишь Винисиуса многие выставляют каким-то хтоническим вселенским злом, хотя в эпизоде и Дуро вовсю поучаствовал захватом, и Георгий орал бразильцу в лицо, держа за воротник. А кашу эту вообще заварили Муса с Рюдигером.
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banchik1
Хм, после всего этого Винисиус все больше негатива вызывает. Исключительно из-за своей явной демагогии и перевода стрелок на модную тему.
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Chuha-Motibg
Винисиусу пора порвать кресты чтобы он отдохнул от расистких нападок трибун. Ну и время будет подумать о своем поведении. Хорошо что подобного не было на ЧМ. Иначе наверное попросили б Аргентину отдать кубок мира бразильцам.
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Vlad Ryzhov
Мне интересно, а как быстро переобуются вот такие вот фанатики, если Хвича перейдет к ним и будет феерить? Уж не забудут ли
Если что, я не про всех фанатов Реала, а лишь про фанатиков из приведенных комментов
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