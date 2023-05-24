10 комментариев

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона», которая уже стала чемпионом страны, внезапно с крупным счетом уступила «Вальядолиду» – команде, претендующей на вылет из испанского первенства.

Потеря мотивации у игроков, уже оформивший чемпионство, – теория для многих слишком сложная. Жоан Коллет, экс-президент «Эспаньола», убежден: «Барса» слила «Вальядолиду» матч, чтобы усложнить борьбу за выживание своему сопернику по каталонскому дерби.

Мнение Коллета разделяет некоторая часть поклонников футбола. Их смущает автогол «Барсы» на первой минуте матча, привезенный в свои ворота пенальти и смена вратаря в перерыве.

Слова экс-президента «Эспаньола» передает издание As:

«Я спокойно смотрел этот матч, ведь знал, что он закончится чем-то подобным. Я ничему не удивился. Хави сказал, что они победят. Ну, конечно, а он мог сказать иначе? Вчера вечером он уже говорил, что команда расслабилась, но разве он не заметил это до матча?»

Коллет уверен, что поражение «Барселоны» негативно отразится не только на «Эспаньоле», но и на других командах, которые борются за выживание:

«Они нанесли ущерб не только «Эспаньолу», но и «Хетафе», «Кадису», «Альмерии» и «Сельте». Пусть болельщики каждой команды сделают свои собственные выводы. А где Ла Лига, которая так любит все расследовать? Если бы я сейчас был в «Эспаньоле», сказал бы им присмотреться к матчу в Вальядолиде».

10 лет назад Коллет обвинил «Барсу» в воровстве молодых талантов «Эспаньола». Похоже, за эти годы ничего не изменилось, Жоан продолжает строить безумные теории.

Может, он живет на плоской Земле?