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Экс-президент «Эспаньола» считает, что «Барса» специально проиграла «Вальядолиду». Он нашел тайный смысл в поражении «блауграны»

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Футбол Футбол

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона», которая уже стала чемпионом страны, внезапно с крупным счетом уступила «Вальядолиду» – команде, претендующей на вылет из испанского первенства.

Потеря мотивации у игроков, уже оформивший чемпионство, – теория для многих слишком сложная. Жоан Коллет, экс-президент «Эспаньола», убежден: «Барса» слила «Вальядолиду» матч, чтобы усложнить борьбу за выживание своему сопернику по каталонскому дерби.

Мнение Коллета разделяет некоторая часть поклонников футбола. Их смущает автогол «Барсы» на первой минуте матча, привезенный в свои ворота пенальти и смена вратаря в перерыве.

Слова экс-президента «Эспаньола» передает издание As:

«Я спокойно смотрел этот матч, ведь знал, что он закончится чем-то подобным. Я ничему не удивился. Хави сказал, что они победят. Ну, конечно, а он мог сказать иначе? Вчера вечером он уже говорил, что команда расслабилась, но разве он не заметил это до матча?»

Коллет уверен, что поражение «Барселоны» негативно отразится не только на «Эспаньоле», но и на других командах, которые борются за выживание:

«Они нанесли ущерб не только «Эспаньолу», но и «Хетафе», «Кадису», «Альмерии» и «Сельте». Пусть болельщики каждой команды сделают свои собственные выводы. А где Ла Лига, которая так любит все расследовать? Если бы я сейчас был в «Эспаньоле», сказал бы им присмотреться к матчу в Вальядолиде».

10 лет назад Коллет обвинил «Барсу» в воровстве молодых талантов «Эспаньола». Похоже, за эти годы ничего не изменилось, Жоан продолжает строить безумные теории.

Может, он живет на плоской Земле?

10 комментариев

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Темирлан Шаваев
А он не хочет расследование почему охрана стадиона Эспаньола дала так легко болельщикам выбежать на поле, для того чтобы избить игроков Барселоны?
+25
0
+25
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Nike of FW
президент искусственно созданного Мадридом в противовес Барсе клуба решил высказаться с позволения своих хозяев..... странно, что расизм не приплел. Сейчас , в Испании, это хайповая тема.... кстати , до сих пор нет наказания клубу за прорыв болельщиков на поле.
+18
-3
+15
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Кашшай Чакырович
В вылете Эспаньола виноват ,только сам Эспаньол ,понятно что Барса чемпион и не будет рвать жилы в ничего незначазем матче ,Хави мог спокойно второй состав выпустить!
+11
0
+11
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Marcs
Эспаньол сами в марте специально проиграли Вальядолиду,, чтобы вылететь!
+2
0
+2
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Vlad
Барса не обязана ничем помогать Эспаньолу, тем более что болельщики этого клуба набросились на игроков блауграны. А дерби может быть и с Жироной. Если бы не рекорд МАТШа, можно и 2 оставшихся матча не напрягаться и подарить по 3 очка Мальорке и Сельте, что будет дальновидно. В следующем сезоне это +24 от них (Вальядолид и Реал Сосьедад)
+1
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+1
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Мохажер Марзиев
Ну а что мешает, Эспаньелу выигравать ? Тоже Барса ?
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Игорь Климов
Смешно читать о таких теориях заговора от представителя этого Эспаньола, которые неоднократно были сами в этом замечены)
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siragh@yandex.ru
Плакса
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бек саидов
Наверное первый раз в истории эспаньол желал Барсе победы в этом матче. Но извините, не получилось
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