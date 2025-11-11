📸 Кунде в шинели и скромняга Канте. Оцениваем образы игроков сборной Франции

Прибытие игроков сборной Франции в Клерфонтен – всегда событие, хоть и не футбольное. Подопечные Дидье Дешама, как обычно, выбрали лучшие наряды, чтобы пройти от машины до дверей тренировочной базы «синих».

В этот раз игроки добавили в свои образы василек – символ памяти о жертвах Первой мировой войны.

Официальный аккаунт сборной Франции сделал подборку лучших луков футболистов, получились фотографии в стиле обложек глянцевых журналов.

Самый роскошный образ, конечно, у Жюля Кунде. Шинель волшебно гармонирует с солнцезащитными очками.

Партнеры Жюля выбрали более скромные, но не менее элегантные образы.

За яркий гардероб на сборах отвечают Райан Шерки и Куадио Коне.

Многие все же предпочли спортивный стиль.

А лучше всех все равно выглядел очаровательный Нголо Канте.

В ноябре Франция сыграет дома с Украиной и на выезде со сборной Азербайджана – встречи пройдут в рамка отбора на ЧМ-2026. После четырех матчей «синие» набрали 10 очков и заняли первое место в своей группе.

Чей образ лучший?