3 мин.

📸 Кунде в шинели и скромняга Канте. Оцениваем образы игроков сборной Франции

91

Прибытие игроков сборной Франции в Клерфонтен – всегда событие, хоть и не футбольное. Подопечные Дидье Дешама, как обычно, выбрали лучшие наряды, чтобы пройти от машины до дверей тренировочной базы «синих».

В этот раз игроки добавили в свои образы василек – символ памяти о жертвах Первой мировой войны. 

Официальный аккаунт сборной Франции сделал подборку лучших луков футболистов, получились фотографии в стиле обложек глянцевых журналов.

Самый роскошный образ, конечно, у Жюля Кунде. Шинель волшебно гармонирует с солнцезащитными очками. 

Партнеры Жюля выбрали более скромные, но не менее элегантные образы.

За яркий гардероб на сборах отвечают Райан Шерки и Куадио Коне.

Многие все же предпочли спортивный стиль.

А лучше всех все равно выглядел очаровательный Нголо Канте.

В ноябре Франция сыграет дома с Украиной и на выезде со сборной Азербайджана – встречи пройдут в рамка отбора на ЧМ-2026. После четырех матчей «синие» набрали 10 очков и заняли первое место в своей группе.

Чей образ лучший?

logoРайан Шерки
logoНголо Канте
logoМанчестер Сити
logoЖюль Кунде
logoБарселона
logoЭдуардо Камавинга
logoРеал Мадрид
logoВильям Салиба
logoАрсенал
logoЮго Экитике
logoЛиверпуль
logoЛюка Динь
logoМагн Аклиуш
logoМайкл Олисе
logoМайк Меньян
logoБавария
logoМилан
logoКуадио Коне
logoФлориан Товен
logoУоррен Заир-Эмери
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
logoМало Гюсто
logoЧелси
Клубы
logoСборная Франции по футболу