📸 Кунде в шинели и скромняга Канте. Оцениваем образы игроков сборной Франции
Прибытие игроков сборной Франции в Клерфонтен – всегда событие, хоть и не футбольное. Подопечные Дидье Дешама, как обычно, выбрали лучшие наряды, чтобы пройти от машины до дверей тренировочной базы «синих».
В этот раз игроки добавили в свои образы василек – символ памяти о жертвах Первой мировой войны.
Официальный аккаунт сборной Франции сделал подборку лучших луков футболистов, получились фотографии в стиле обложек глянцевых журналов.
Самый роскошный образ, конечно, у Жюля Кунде. Шинель волшебно гармонирует с солнцезащитными очками.
Партнеры Жюля выбрали более скромные, но не менее элегантные образы.
За яркий гардероб на сборах отвечают Райан Шерки и Куадио Коне.
Многие все же предпочли спортивный стиль.
А лучше всех все равно выглядел очаровательный Нголо Канте.
В ноябре Франция сыграет дома с Украиной и на выезде со сборной Азербайджана – встречи пройдут в рамка отбора на ЧМ-2026. После четырех матчей «синие» набрали 10 очков и заняли первое место в своей группе.
Чей образ лучший?
Ну и у Шерки свитер прикольный)
Никакого откровенного эпатажа
Кто-то поярче, кто-то прям скромно (Нголо просто красавчик – никакие деньги не портят)
Джинсовку как у Диня реально потаскал бы – стильно же, не?)