13 комментариев

«Эта команда в десять раз лучше»: Ван дер Варт сравнил «Барселону» и «Сити» под руководством Гвардиолы
«Манчестер Сити» в пятый раз стал чемпионом страны под руководством Гвардиолы.
В этом сезоне «горожане» могут выиграть требл: победа в чемпионате уже есть, осталось одолеть «Юнайтед» в финале Кубка Англии и разобраться с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
В тренерской карьере Гвардиолы уже был требл. В первый сезон у руля «Барселоны» Пеп взял Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании. Разумеется, болельщики и эксперты принялись сравнивать «блауграну» Гвардиолы с нынешним «Сити».
Рафаэл Ван дер Варт, экс-игрок «Реала», в эфире Ziggo Sport отдал свой голос за каталонцев:
«Праймовая «Барселона» Пепа Гвардиолы в 10 раз лучше, чем нынешний «Ман Сити». Мы, игроки «Мадрида», показали отличный футбол на «Бернабеу», но все равно потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:6».
Чтобы войти в число команд, завоевавших три трофея за сезон, «Сити» сперва нужно одержать победу еще в двух соревнованиях. Если «горожане» справятся с этой задачей, то Гвардиола станет первым тренером в истории, взявшим требл с двумя разными командами.
Впишет ли Пеп свое имя в историю?
Надеюсь Пеп выиграет эти два титула тоже
против
Хунтелара, Фернандо Гаго и Метцельдера
Тут и оправдывать ничего не надо)))