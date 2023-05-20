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«Эта команда в десять раз лучше»: Ван дер Варт сравнил «Барселону» и «Сити» под руководством Гвардиолы

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«Манчестер Сити» в пятый раз стал чемпионом страны под руководством Гвардиолы.

В этом сезоне «горожане» могут выиграть требл: победа в чемпионате уже есть, осталось одолеть «Юнайтед» в финале Кубка Англии и разобраться с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

В тренерской карьере Гвардиолы уже был требл. В первый сезон у руля «Барселоны» Пеп взял Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании. Разумеется, болельщики и эксперты принялись сравнивать «блауграну» Гвардиолы с нынешним «Сити».

Рафаэл Ван дер Варт, экс-игрок «Реала», в эфире Ziggo Sport отдал свой голос за каталонцев:

«Праймовая «Барселона» Пепа Гвардиолы в 10 раз лучше, чем нынешний «Ман Сити». Мы, игроки «Мадрида», показали отличный футбол на «Бернабеу», но все равно потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:6».

Чтобы войти в число команд, завоевавших три трофея за сезон, «Сити» сперва нужно одержать победу еще в двух соревнованиях. Если «горожане» справятся с этой задачей, то Гвардиола станет первым тренером в истории, взявшим требл с двумя разными командами.

Впишет ли Пеп свое имя в историю?

13 комментариев

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Niccolo_Machiavelli
Неожиданно от мадридиста.
+15
0
+15
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Тюменский медвежонок
да конечно та Барселона была лучше, там в центре треугольник был Бускетс - Хави - Иньеста это пожалуй сильнейший центр поля в 21 веке и этот треугольник не только на клубном уровне работал, а забрал всё и на уровне сборной
+6
0
+6
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alberto-m
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Надеюсь Пеп выиграет эти два титула тоже
+5
-1
+4
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aguardente
Ответ Kaloyan Yalamov
А как иначе оправдать те же 2-6 к примеру ...
Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Алвес, Это’о и Анри
против
Хунтелара, Фернандо Гаго и Метцельдера
Тут и оправдывать ничего не надо)))
+5
-1
+4
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Kaloyan Yalamov
Ответ Niccolo_Machiavelli
Неожиданно от мадридиста.
А как иначе оправдать те же 2-6 к примеру ...
+1
0
+1
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Виктор Никитин
в том что касается уровня игроков в среднем Барселона точно была лучше
+2
-2
0
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Ramal Ali
Ответ aguardente
Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Алвес, Это’о и Анри против Хунтелара, Фернандо Гаго и Метцельдера Тут и оправдывать ничего не надо)))
Рамос Руаль Роббен не в счёт ???
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василий иванов
Ответ Kaloyan Yalamov
А как иначе оправдать те же 2-6 к примеру ...
да может ему просто не стыдно признавать поражения, без всяких оправданий.
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Манас Ырысбеков
Ответ Javelin Himars
Этот Сити камня на камне не оставил бы от той Барселоны, которая выиграла 2 лч ч помощью судей.
🤣
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