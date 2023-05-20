13 комментариев

«Манчестер Сити» в пятый раз стал чемпионом страны под руководством Гвардиолы.

В этом сезоне «горожане» могут выиграть требл: победа в чемпионате уже есть, осталось одолеть «Юнайтед» в финале Кубка Англии и разобраться с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

В тренерской карьере Гвардиолы уже был требл. В первый сезон у руля «Барселоны» Пеп взял Ла Лигу, ЛЧ и Кубок Испании. Разумеется, болельщики и эксперты принялись сравнивать «блауграну» Гвардиолы с нынешним «Сити».

Рафаэл Ван дер Варт, экс-игрок «Реала», в эфире Ziggo Sport отдал свой голос за каталонцев:

«Праймовая «Барселона» Пепа Гвардиолы в 10 раз лучше, чем нынешний «Ман Сити». Мы, игроки «Мадрида», показали отличный футбол на «Бернабеу», но все равно потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:6».

Чтобы войти в число команд, завоевавших три трофея за сезон, «Сити» сперва нужно одержать победу еще в двух соревнованиях. Если «горожане» справятся с этой задачей, то Гвардиола станет первым тренером в истории, взявшим требл с двумя разными командами.

Впишет ли Пеп свое имя в историю?