Гаспачо
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🥺🤩 Аргентинский школьник дебютировал за основу «Эстудиантеса» и стал звездой школы. Его встречали как настоящего героя

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Класс мечты.

Полузащитник юниорской команды «Эстудиантеса» Аксель Атум стал героем не только школы, но и соцсетей.

17-летний полузащитник дебютировал за основной состав команды в чемпионате Аргентины, что стало большим событием не только для него, но и для его прекрасных одноклассников.

Юношу встретили как героя - с овациями, песнями и поздравлениями.

А как бы встретили вас одноклассники?

2 комментария

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Yurmax Max
красивая история 👏🏻👏🏻
+10
0
+10
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Patriarkh Kirill
Оказывается ещё и голевую отдал
0
0
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