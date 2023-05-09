Класс мечты.

Полузащитник юниорской команды «Эстудиантеса» Аксель Атум стал героем не только школы, но и соцсетей.

17-летний полузащитник дебютировал за основной состав команды в чемпионате Аргентины, что стало большим событием не только для него, но и для его прекрасных одноклассников.

Юношу встретили как героя - с овациями, песнями и поздравлениями.

А как бы встретили вас одноклассники?