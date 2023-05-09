🥺🤩 Аргентинский школьник дебютировал за основу «Эстудиантеса» и стал звездой школы. Его встречали как настоящего героя
Класс мечты.
Полузащитник юниорской команды «Эстудиантеса» Аксель Атум стал героем не только школы, но и соцсетей.
17-летний полузащитник дебютировал за основной состав команды в чемпионате Аргентины, что стало большим событием не только для него, но и для его прекрасных одноклассников.
Юношу встретили как героя - с овациями, песнями и поздравлениями.
А как бы встретили вас одноклассники?
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